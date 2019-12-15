Російський журналіст пояснив, чому Путін дуже хоче повернути Донбас Україні



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Уже ніхто всерйоз не говорить про те, щоб Донецька і Луганська області стали частиною Росії, хоча у 2014 році були такі настрої і в Москві, і в Донецьку, - російський журналіст

Путін хоче створити на Донбасі електоральне поле для свого кума Медведчука, - Кашин

Російський журналіст Олег Кашин вважає, що президент РФ Путін хоче повернути Донбас Україні, щоб створити там електоральну базу для свого кума і одночасно лідера української партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Таку думку Кашин висловив в інтерв’ю «Главкому».

Кашин запевняє, що у Путіна особливе ставлення до Медведчука.

«Його Путін був би радий бачити навіть президентом України», - говорить російський журналіст і додає, що наразі у російського президента нема намірів «назавжди відторгнути Донбас від України».

«Уже ніхто всерйоз не говорить про те, щоб Донецька і Луганська області стали частиною Росії, хоча у 2014 році були такі настрої і в Москві, і в Донецьку. Думаю, головна ціль Путіна – повернути ці регіони до складу України, щоби влада, яку визнає Київ, залишалася в руках людей Пушиліна (Денис Пушилін – ватажок бойовиків на окупованій Донеччині – «Главком») і Пасічника (Леонід Пасічник – ватажок бойовиків на окупованій Луганщині – «Главком»)», - вважає російський журналіст.

На думку Кашина, на сьогодні Путін показує, що «всі претензії до нього, як до не готового до діалогу, безпідставні» і водночас ситуація з Донбасом виглядає «як необхідність потягнути час». «Поки тягнеться час, можна роздавати паспорти (російські на Донбасі). Щодо них немає точних цифр, скільки уже роздали, немає і загального консенсусу, наскільки це добре», - говорить російський журналіст.

До слова в МЗС РФ визнали, що на саміті в Парижі «Москва вирішила свої задачі краще інших».

Напередодні представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков заявив, що Україна підготує план змін до Мінських угод до наступної «нормандської зустрічі», запланованої на березень 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський також розповів, як протягом восьми годин він і Путін дивилися один одному в очі на саміті у Парижі.

Зеленський також сказав, за якої умови може «хоч 100 разів» потиснути руку Путіну.

До слова, в МЗС РФ вважають, що на саміті в Парижі «Москва вирішила свої задачі краще інших».

Напередодні представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков заявив, що Україна підготує план змін до Мінських угод до наступної «нормандської зустрічі», запланованої на березень 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський також розповів, як протягом восьми годин він і Путін дивилися один одному в очі на саміті у Парижі.

Зеленський також сказав, за якої умови може «хоч 100 разів» потиснути руку Путіну.

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