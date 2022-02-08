Кулеба та глава МЗС Франції обговорили активізацію «нормандського формату»

Дмитро Кулеба та Жан-Ів Ле Дріан обговорили спонукання РФ до деескалації та активізацію Нормандського формату

Глави МЗС приділили особливу увагу зміцненню обороноздатності України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Києві переговори з міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Дмитро Кулеба подякував французькому колезі за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України на тлі агресивних дій Російської Федерації, а також активні посередницькі зусилля Франції задля пошуку політико-дипломатичного вирішення російсько-українського збройного конфлікту, насамперед у рамках Нормандського формату.

Жан-Ів Ле Дріан підтвердив відданість Франції принципу «Жодних рішень щодо України без України» та наголосив на суверенному праві України, як і будь-якої іншої держави, самостійно визначати власне майбутнє.

Міністри обговорили шляхи деескалації безпекової ситуації та активізації політичного врегулювання, зокрема у рамках Нормандського формату. Вони погодилися, що важливим кроком на цьому шляху має стати відведення Російською Федерацією військ від державного кордону та з тимчасово окупованих територій України.

Співрозмовники наголосили, що нова хвиля агресії проти України матиме для Росії безпрецедентно жорсткі наслідки.

Глави МЗС приділили особливу увагу зміцненню обороноздатності України, а також забезпеченню її економічної та фінансової стабільності.

Дмитро Кулеба запросив французьку сторону взяти участь на високому рівні в парламентському саміті Кримської платформи у серпні.

З нагоди 350-річчя з дня народження гетьмана України Пилипа Орлика, яке відзначатиметься восени, міністри домовилися організувати в жовтні в Національному музеї «Гетьманська столиця» у м. Батурин експозицію оригіналу щоденника Пилипа Орлика «Діаріуш» (1720-1733 рр.), який зберігається в архіві Міністерства Європи та закордонних справ Франції.

«Я вдячний своєму колезі Жан Іву Ле Дріану за готовність спільно працювати над експозицією в Україні оригіналу подорожнього щоденника нашого легендарного Гетьмана Пилипа Орлика. Рід Орликів зв’язує Україну та Францію міцними історичними зв’язками, оскільки син Гетьмана Григорій Орлик відіграв важливу роль у французькій дипломатії XVIII століття. Сподіваюся, що восени унікальний щоденник українського гетьмана вперше за майже 300 років після створення прибуде до незалежної та суверенної Української держави. Це буде історична подія для України», – підкреслив Дмитро Кулеба.

Напередодні глава МЗС України анонсував два тижні «інтенсивної дипломатії».

Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».