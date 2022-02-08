Глава ОБСЄ їде на переговори до Києва та Москви

Збігнєв Рау проведе важливі переговори у Києві та Москві

Збігнев Рау прилетить в Україну в четвер, відвідає Київ і Донбас

Голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау у четвер прибуде з дводенним візитом до України. Про це сказав речник МЗС Польщі Лукаш Ясина, повідомляє Польське радіо.

Цього тижня, у четвер, міністр Збіґнєв Рау відвідає Україну з дводенним візитом. За словами Лукаша Ясіни, очільник польської дипломатії відвідає Київ і лінію розмежування між українськими військами та проросійськими бойовиками на Донбасі.

«Там є щось відчутне – не декларації, а місія Організації безпеки і співробітництва в Європі, яка має справу з цим замороженим, а то й не повністю замороженим конфліктом», – наголосив Лукаш Ясіна.

Ясин також повідомив, що 15 лютого Збігнєв Рау відвідає Москву, де у нього заплановані переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим як елемент діалогу високого рівня, який веде ОБСЄ.

«Міністр Рау їде до Москви, щоб побудувати цей діалог із міністром закордонних справ Російської Федерації Сєрґєєм Лавровим. Краще говорити, ніж не говорити», – сказав речник МЗС.

Як повідомлялося, з 1 січня Польща на рік очолила ОБСЄ. Рау заявляв, що нормалізація ситуації на сході буде серед пріоритетів його роботи.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що відвідає Україну, зокрема східну частину країни, і це буде його перша поїздка в ролі голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Раніше польський міністр заявив, що ризик виникнення війни в Європі на сьогодні значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.