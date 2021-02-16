Кулеба заявив, що Мінський процес «більше живий, ніж мертвий»

Мінський процес ще не вичерпав свій потенціал, вважає глава МЗС

Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що процес переговорів щодо врегулювання на Донбасі у Мінську «більше живий, ніж мертвий».

Про це він заявив на пресконференції 16 лютого.

«Мінський процес наразі більше живий, чим мертвий. Він ще не вичерпав свій потенціал, тому зараз потрібно працювати в межах мінського процесу та витискати з нього максимум можливого для безпеки України», – сказав Кулеба.

Раніше міністр Резніков пояснив, чому Росія блокує Мінські угоди.

12 лютого 2015 року на зустрічі в Мінську лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі «нормандської четвірки» узгодили комплекс заходів щодо виконання Мінських угод. Його 13 пунктів передбачають покрокове припинення збройного конфлікту і повернення окремих районів Донецької і Луганської областей під контроль України.

Наразі більше немає подібних всеохопних документів щодо врегулювання на Донбасі. Саме від Мінських угод відштовхуються усі переговори щодо припинення російської агресії проти України.

Збройна агресія Росії проти України триває на Донбасі від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».