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    Місія ОБСЄ назвала чотири головні гарячі точки на Донбасі

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    Українські військові контролюють ситуацію на фронті - Місія ОБСЄ назвала чотири головні гарячі точки на Донбасі
    Українські військові контролюють ситуацію на фронті
    Фото: ООС

    Три чверті всіх порушень режиму тиші на Донбасі зафіксували в чотирьох місцях на лінії зіткнення

    На Донбасі в районі проведення Операції Об’єднаних сил є чотири основні гарячі точки. Минулого року в них зафіксували близько 76% всіх порушень режиму припинення вогню.

    Про це йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні «Тенденції та спостереження у 2020 році».

    За даними місії, основні гарячі точки:

    • район Попасна-Первомайськ-Золоте;
    • трикутник Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт;
    • райони на схід і північний схід від Маріуполя;
    • райони на південний захід, південь і південний схід від Світлодарська.

    Вони всі знаходяться уздовж лінії зіткнення.

    При цьому в цілому в 2020 році кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих уздовж лінії зіткнення, зменшилася на 55% в порівнянні з 2019 роком. Кількість вибухів, викликаних застосуванням озброєння, яке повинно бути відведене згідно з мінськими домовленостями, зменшилася на 5%.

    При цьому зниження бойової активності зафіксовано після введення в дію додаткових заходів із припинення вогню в липні. Відтоді середньодобовий показник таких порушень «зменшився майже в 20 разів» (623 порушення проти 23 відповідно).

    Що стосується порушень тиші, зафіксованих за межами зони безпеки, то в основному вони були оцінені «як ті, що пов'язані з проведенням навчань з бойовою стрільбою». У 2020 році СММ зафіксувала близько 1800 таких порушень (це майже 1,4% всіх порушень режиму припинення вогню, зафіксованих місією), з яких приблизно 77% відбулися на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу.

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 14 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Новолуганське, під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

    За день до цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не залишить Донбас. Тим часом українська розвідка визнала Росію головною загрозою національній безпеці.

    Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пояснив, чому Росія блокує Мінські угоди. І це відбувається з минулого літа. Росія не обговорює питання безпеки, а наполягає на політичному врегулюванні, що не підходить Україні.

    Читайте також: Шість років «Мінську». На Донбасі готується нова ескалація?



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    Теги: розвідка Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Луганщина Мінські угоди війна Донеччина
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