Міністр пояснив, чому Росія блокує Мінські угоди

Резніков вважає, що на сьогодні переговори у Мінську є єдиною можливістю закінчити війну на Донбасі

Під час переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську Росія на перший план виносить свої політичні вимоги, а тоді вже безпекові, що не влаштовує українську сторону. Тому РФ з липня блокує ці угоди, пояснив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, слова якого цитує Укрінформ.

Чиновник підкреслив, що «Мінськ» є єдиною підставою припинення війни на Донбасі, але угоди мають лише політико-дипломатичний, а не обов'язковий характер, як міжнародний договір.

Резніков зазначив, що нині є дві платформи для переговорів щодо Донбасу: нормандський формат і Тристороння контактна група.

«На жаль, з логікою там все складно, але там із політикою все добре. У них є чітка мета і поки з липня минулого року РФ робить усе, щоб заблокувати будь-які переговорні процеси, придумуючи різні причини. У них є своє бачення: вони хочуть блокувати переговори», – уточнив він.

Резніков пояснив, що Росія не обговорює питання безпеки, а наполягає на політичному врегулюванні, що не підходить Україні.

12 лютого 2015 року на зустрічі в Мінську лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі «нормандської четвірки» узгодили комплекс заходів щодо виконання Мінських угод. Його 13 пунктів передбачають покрокове припинення збройного конфлікту і повернення окремих районів Донецької і Луганської областей під контроль України. Наразі більше немає подібних всеохопних документів щодо врегулювання на Донбасі. Саме від Мінських угод відштовхуються усі переговори щодо припинення російської агресії проти України.

Збройна агресія Росії проти України триває на Донбасі від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».