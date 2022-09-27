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Кулеба звернувся до країн, які пропонують свої послуги в посередництві з РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кулеба звернувся до країн, які пропонують свої послуги в посередництві з РФ
Кулеба зазначив, що Росія своїми рішеннями послідовно демонструє, що вона не прагне миру
фото з відкритих джерел

«Підтримайте Україну в цій боротьбі, а не уникайте цієї підтримки, прикриваючись маскою переговорника»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до всіх країн, які останнім часом пропонували свої послуги в посередництві з РФ, закликавши їх припинити цю гру. Про це він сказав на пресконференції з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною.

«Я хочу скористатися нагодою, звернутися до всіх країн, які останнім часом з різних куточків світу наполягали на необхідності переговорів, пропонували свої послуги в посередництві між Росією та Україною. Росія не хоче ніяких переговорів, припиніть грати в цю гру, займіться тим, що зараз потрібно найбільше, – підтримайте Україну в цій боротьбі, а не уникайте цієї підтримки, прикриваючись маскою переговорника. Час переговорів, на жаль, не настав виключно через позицію РФ», – сказав Кулеба 

Кулеба зазначив, що Росія своїми рішеннями послідовно демонструє, що вона не прагне миру і дипломатичного вирішення конфлікту.

«Тут я хочу також скористатися нагодою, щоб згадати слова президента Макрона у його зверненні до Генеральної Асамблеї ООН стосовно так званих нейтральних країн, які думають, що можуть відсидітися. Ні, на жаль, відсидітися для вас не вдасться, потрібно займати позицію – позицію справедливості, позицію міжнародного права і позицію захисту безпеки і миру в усьому світі», – додав політик.

Раніше повідомлялося, що російські чиновники пропонували Україні мирні переговори для того, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил.

Нагадаємо, триває 216-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку, в окремих районах намагається відновити втрачені позиції.

Теги: росія війна Україна Дмитро Кулеба

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