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Новий санкційний пакет проти РФ. Кулеба зруйнував пропагандистський міф рашистів

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Новий санкційний пакет проти РФ. Кулеба зруйнував пропагандистський міф рашистів
«Кожен наступний пакет даватиметься нам складніше, ніж попередній» 
фото з відкритих джерел

Апетит до санкцій в Європі залишається надзвичайно високим – МЗС  

Попри спроби російської пропаганди поширювати наратив, буцімто Європа втомилася від війни, України та санкцій, насправді ситуація інакша. Наразі ведеться робота над новим пакетом санкцій проти країни-терористки РФ. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише «РБК-Україна».

Водночас Кулеба не заперечує, що деякі країни почали втрачати апетит до обмежень, та знає, як з цим боротися.

«В житті людини, бувають такі моменти, коли апетиту вже немає, а їсти треба. Треба їсти, щоб зберегти здоров'я, щоб одужати від хвороби, і саме така ситуація зараз у Європейському союзі. Я погоджуюсь з тим, що апетит згасає, але не в усьому ЄС, а лише в окремих країнах. А в інших країнах він, навпаки, залишається надзвичайно високим, і не лише апетит до санкцій, і не лише у наших традиційних друзів – балтійських країн, Польщі, Словаччини, Чехії та інших, це також і деякі країни західної Європи», – сказав Кулеба.

Рішення ухвалюються консенсусом, тому навіть якщо одна країна втратить апетит, треба її годувати. Він передбачає, що буде  складно, і кожен наступний пакет санкцій даватиметься нам складніше, ніж попередній за нинішнього статус-кво.  

«Безумовно, можуть відбутися якісь жахливі речі, не дай Бог, я не хочу, щоб вони відбувалися, які заженуть в кут політиків в усіх європейських країнах, і вони підтримають якісь нові супержорсткі санкції. Це живий процес, з ними треба працювати. Про те, що втрачений апетит до санкцій вперше ми почули, якщо я не помиляюся, десь в травні. Менше з тим пакети продовжували ухвалюватися», – нагадав міністр.

За словами глави МЗС, найголовніша тема зараз – це так званий price cap, тобто цінове обмеження на російський газ, це теж, по суті, санкція, зараз вона обговорюється, ухвалена позиція на рівні G7.  

«Я, наприклад, вважаю і ми будемо просувати тезу президента Зеленського про те, що потрібно заводити під санкції «Росатом», особливо після подій на Запорізькій АЕС, на якій присутні не лише російські військові, але і працівники «Росатому», які, по суті, здійснюють злочинну діяльність. Є всі підстави застосувати санкції проти них. І є країни в ЄС, які проти цього, будемо з ними працювати.

Водночас Кулеба сподівається ввести новий європейський пакет санкцій «набагато швидше», ніж до кінця року. 

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що план санкцій проти РФ виконаний на 70%, тиск на агресора має посилюватися і Росія має бути визнана державою-терористкою.

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Теги: міністр санкції Європа військові Україна хвороби робота

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