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    Політика

    Лавров їде до Туреччини обговорювати коридори для українського зерна

    За версією турецької сторони,&nbsp;перешкодами для вивезення українського зерна є міни біля Одеси та страхові санкції проти російських кораблів - Лавров їде до Туреччини обговорювати коридори для українського зерна
    За версією турецької сторони, перешкодами для вивезення українського зерна є міни біля Одеси та страхові санкції проти російських кораблів
    фото з відкритих джерел

    Туреччина співпрацює з ООН з питання відкриття шляхів для вивезення зерна

    Глава російського МЗС Сєргій Лавров зібрався на переговори до Туреччини. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу анонсував візит російського колеги на 8 червня. Про це Чавушоглу сказав в інтерв’ю інформаційному агентству Anadolu.

    Під час зустрічі будуть говорити про відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України. «Лавров приїжджає до Туреччини 8 червня. Ми повідомили про це українську сторону. Я сказав міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, що ми не хочемо створювати враження, що наші двері завжди відкриті й ми зустрічаємося лише з однією стороною. Він (Лавров - ред.) приїде з військовою делегацією. Ми сядемо з нашим Міністерством національної оборони, військовими та всіма причетними та обговоримо питання того, що технічно потрібно зробити для формування цього безпечного коридору, щоб кораблі заходили й виходили», – заявив Чавушоглу.

    За його словами, перешкодами для вивезення українського зерна міни біля Одеси та страхові санкції проти російських кораблів.

    Також Чувашоглу повідомив, що Туреччина співпрацює з ООН з питання відкриття шляхів для вивезення зерна.

    «В ООН є пропозиція – створення чотиристоронньої контактної групи, до складу якої входять ООН, Туреччина, Росія та Україна. Ми погодилися з цим… Повного консенсусу з цього питання ще не досягнуто», – сказав він.

    До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 30 травня, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери держав обговорили останні події українсько-російської війни. Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган МЗС росія окупанти санкції ООН війна Сергій Лавров Україна окупація #stoprussia
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    Лавров їде до Туреччини обговорювати коридори для українського зерна