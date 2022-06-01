Дефіцит солі: дієтолог розповіла, чи можна вживати йодовану замість звичайної

Кам’яну сіль можна замінити морською або йодованою

Через зупинку «Артемсолі» багато хто зараз панічно скуповує сіль. Скільки людині потрібно цього продукту, якщо йдеться про здорове харчування, і чи варто відмовлятися від нього. Про це у коментарі «Главкому» розповіла дієтолог Світлана Фус.

«Людині на добу потрібно близько 5 грамів солі – це, так би мовити, на досол, решту ми отримуємо з продуктами, у яких вона і так міститься. Під час приготування ми можемо зменшити кількість солі, додавши замість неї трави, часник, лавровий лист. Однак і геть без солі теж не можна», – сказала Світлана Фус.

Дієтолог також розповіла про вживання йодованої солі.

«Якщо людина має захворювання щитоподібної залози, вживати йод їй треба контрольовано і після консультації лікаря. Для людей зі здоровою щитовидкою використання йодованої солі – це профілактика йодного дефіциту. Один грам йодованої солі вміщує десь до 40 мікрограммів йоду. Добова потреба йоду для дорослої людини 150 – 200 мкг. З цього слід і виходити. Перехід суто на йодовану сіль – це адекватно, якщо її кількість суттєво не перевищує добову потребу. Невеликий надлишок йоду для здорової людини не несе жодної шкоди для здоров’я», – сказала Світлана Фус.

Крім того, фахівчиня пояснила, що кам’яну сіль можна повністю замінити морською.

«Кухонна сіль, тобто сіль екстра – це сіль, яка проходить технологічну обробку. Вважається, що вона гірша за якістю, ніж морська чи кам’яна. Але давайте будемо реалістами: якщо йдеться про справжній дефіцит, коли вибору може не бути, то беріть ту, яка є», – підсумувала дієтолог.

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