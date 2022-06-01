  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
  4. Дефіцит солі: дієтолог розповіла, чи можна вживати йодовану замість звичайної
рус
    Здоров'я

    Дефіцит солі: дієтолог розповіла, чи можна вживати йодовану замість звичайної

    Використання йодованої солі &ndash; це профілактика йодного дефіциту<i></i> - Дефіцит солі: дієтолог розповіла, чи можна вживати йодовану замість звичайної

    Використання йодованої солі – це профілактика йодного дефіциту

    фото: ua.info

    Кам’яну сіль можна замінити морською або йодованою

    Через зупинку «Артемсолі» багато хто зараз панічно скуповує сіль. Скільки людині потрібно цього продукту, якщо йдеться про здорове харчування, і чи варто відмовлятися від нього. Про це у коментарі «Главкому» розповіла дієтолог Світлана Фус.

    «Людині на добу потрібно близько 5 грамів солі – це, так би мовити, на досол, решту ми отримуємо з продуктами, у яких вона і так міститься. Під час приготування ми можемо зменшити кількість солі, додавши замість неї трави, часник, лавровий лист. Однак і геть без солі теж не можна», – сказала Світлана Фус.

    Дієтолог також розповіла про вживання йодованої солі.

    «Якщо людина має захворювання щитоподібної залози, вживати йод їй треба контрольовано і після консультації лікаря. Для людей зі здоровою щитовидкою використання йодованої солі – це профілактика йодного дефіциту. Один грам йодованої солі вміщує десь до 40 мікрограммів йоду. Добова потреба йоду для дорослої людини 150 – 200 мкг. З цього слід і виходити. Перехід суто на йодовану сіль – це адекватно, якщо її кількість суттєво не перевищує добову потребу. Невеликий надлишок йоду для здорової людини не несе жодної шкоди для здоров’я», – сказала Світлана Фус.

    Крім того, фахівчиня пояснила, що кам’яну сіль можна повністю замінити морською.

    «Кухонна сіль, тобто сіль екстра – це сіль, яка проходить технологічну обробку. Вважається, що вона гірша за якістю, ніж морська чи кам’яна. Але давайте будемо реалістами: якщо йдеться про справжній дефіцит, коли вибору може не бути, то беріть ту, яка є», – підсумувала дієтолог.

    Раніше дієтолог розповіла, якими продуктами краще запасатися, рятуючись від продовольчої кризи.

    Нагадаємо, через військові дії та тимчасову окупацію Україна позбавлена доступу до 2,8 млн тонн пшениці.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна харчування окупація час Світлана Фус #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дефіцит солі: дієтолог розповіла, чи можна вживати йодовану замість звичайної