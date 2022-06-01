Британія та Євросоюз заборонили страхування суден, що перевозять нафту з РФ

Греція та Кіпр теж розглядають таку заборону

Цей крок закриє для Москви найбільший страховий ринок Lloyd's of London

Великобританія та Євросоюз погодили скоординовану заборону на страхування суден, що перевозять російську нафту, повідомляє газета Financial Times з посиланням на джерела.

«За словами британських та європейських офіційних осіб, Великобританія та ЄС погодили скоординовану заборону на страхування суден, які перевозять російську нафту», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, як зазначають джерела, цей крок закриє для Москви найбільший страховий ринок Lloyd's of London, і «різко обмежить можливості експорту сирої нафти», а також може «змусити її шукати можливості для страхування на невеликих, менш розвинених ринках».

Співрозмовники газети зазначили, що Греція і Кіпр погодилися на пропозицію про введення такої заборони після зобов'язання Великобританії наслідувати їхній приклад.

«Великобританія незабаром оголосить про заборону», – заявили джерела, поінформовані про ці плани.

Крім того високопосадовці на ринку Lloyd's звернули увагу британських та європейських чиновників на труднощі, пов'язані із встановленням походження нафтових вантажів на судах.

Нагадаємо, черговий, вже шостий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії буде затверджений 1-2 червня.

Також Шарль Мішель повідомив про узгодження усіх позицій шостого санкційного пакету в ніч з 30 на 31 травня.

Головним пунктом цього пакету є часткове нафтове ембарго. Відтепер Росія тимчасово зможе постачати нафту лише через систему трубопроводів, а не танкерами. Це відразу зменшує експорт російської нафти на 2/3 від нинішнього обсягу, а до кінця поточного року обсяг російської нафти для європейських покупців складатиме близько 10% від нинішнього рівня.