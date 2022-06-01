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    Думки вголос

    Відповідь тим, хто досі агресивно захищає російську мову в Україні

    • Надія Лук'яненко

      дружина Героя України Левка Лук'яненка

    •  glavcom.ua
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    Українці&nbsp;&ndash; горда нація, сильна, розумна і нескорена віками - Відповідь тим, хто досі агресивно захищає російську мову в Україні
    Українці – горда нація, сильна, розумна і нескорена віками
    фото: armyinform.com.ua

    Московщина завжди принижувала, вбивала і рахувалася тільки з сильними

    Дуже хочу короткою публікацією дати відповідь тим, хто зараз агресивно захищає російську мову. Путін вас вважав своїми, бо ви завжди підтримували його позиції – російську мову, вибирали проросійських депутатів до Верховної Ради України, не розмовляли українською мовою ніде, ні вдома, ні у школах і навіть у ВУЗах. Для Росії ви були «братнім народом».

    Після війни з 2014 року окупанти не покращили ваше життя, народ був незадоволений і Кремль відчув, що втрачає свій вплив. Їх це обурило, а непокора царям, владоможцям в Московщині завжди жорстоко каралася. Вони рабів завжди принижували, вбивали, а рахувалися тільки з сильними. І ви для путінців стали ніким.

    Бомби найперше почали скидати на території, які думали швидко підкорити. Ви, російськомовні, на Сході і Півдні відчули позитив від свободи, але не врахували мовне питання. Путін назвав причину вас захистити. Україна вибрала проєвропейський спосіб життя, сміливо і патріотично відстоювала свій вибір і зміцнювала армію.

    Патріотична Західна Україна була основною опорою у боротьбі з московським агресором. І ви маєте можливість зараз це відчути. Не протестуйте, не бундуйтеся, а приймайте вимоги, як належне. І тому ще раз звертаюся до зросійщених українців та проукраїнських росіян, які живуть в Україні, і які перебували сотні років під московським впливом – переорієнтовуйтеся, вчіть українську мову і боріться не тільки за території, а й за свою ідентичність та утвердження в українському суспільсьві.

    Ми горда нація, сильна, розумна і нескорена віками. Сьогодні є шанс побороти Московщину і назавжди відірватися з під її імперського впливу. Переможемо!!! Наша армія – наша сила! Слава Україні!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти армія війна путін українці українська мова Україна окупація #stoprussia
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    Відповідь тим, хто досі агресивно захищає російську мову в Україні