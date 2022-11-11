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Гауляйтери Херсона поглумилися над Стремоусовим у день похорону

Надія Клочко
glavcom.ua
Гауляйтери Херсона поглумилися над Стремоусовим у день похорону
Колаборанта Стремоусова поховано у Сімферополі
фото з відкритих джерел

Похорон зрадника Стремоусова відбувся в один день зі звільненням Херсона

Кремлівські гауляйтери заявили, що хочуть назвати вулицю у Херсоні на честь покійного колаборанта Кирила Стремоусова. Про це повідомив представник окупаційної адміністрації Херсонської області Сергій Мороз в ефірі пропагандистського шоу «Соловйов Live».

Як відомо, сьогодні, 11 листопада, Херсон офіційно був звільнений від окупантів. І це означає, що називати вулиці у звільненому місті їм навряд чи вдасться. Тому заява про наміри назвати вулицю у місті на честь борця за «русскій мір» Стремоусова має вигляд, ніби представники окупаційної адміністрації глумляться над своїм покійним соратником.

Зазначимо, що сьогодні у Сімферополі в окупованому Криму відбувся похорон Стремоусова. Церемонія відспівування колаборанта пройшла в кафедральному Олександро-Невському соборі Сімферополя. На похороні була присутня уся окупаційна «верхівка» Криму, Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, 9 листопада так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом.

Згодом російські ЗМІ оприлюднили фото з місця аварії, у якій загинув Стремоусов. 

Російський диктатор Путін нагородив посмертно орденом Мужності херсонського колаборанта Кирила Стремоусова. 

Читайте також: Смерть зрадника Стремоусова – сигнал від Москви: пояснення
Теги: Херсон деокупація окупанти

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