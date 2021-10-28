Лукашенко із родичами торгує людьми – держсекретар з європейських справ при МЗС Франції

Родичі Лукашенка цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів, які прибувають до Білорусі, до її кордонів з країнами Європейського Союзу

Державний секретар з європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон звинуватив родичів Олександра Лукашенка у торгівлі людьми. Про це повідомляє DW.

Бон вважає, що вони цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів, які прибувають до Білорусі, до її кордонів з країнами Європейського Союзу.

Чиновник упевнений, що Лукашенко хоче заманити Євросоюз в пастку, стверджуючи, що Європа порушує власні принципи. Представник МЗС Франції закликав діяти «рішуче і гуманно» в ситуації на польсько-білоруському кордоні.

За його словами, мета білоруської сторони – послабити і роз'єднати ЄС. При цьому конкретних імен він не назвав.

Нагадаємо, Литва і Латвія, А також Польща та Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

Крім того, за словами речника міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслава Жарина, режим Лукашенка заробляє «мільйони доларів» на нелегальних мігрантах, які хочуть потрапити в ЄС.

Також після кількох спроб мігрантів силою перетнути білорусько-польський кордон, Польща посилює свій військовий контингент у східних воєводствах.

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