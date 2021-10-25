Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю

Міноборони виділить ще 2500 військових, щоб допомогти прикордонній службі країни захистити кордон з Білоруссю

Для захисту кордону Польщі буде залучено 10 тис. військовослужбовців

Після кількох спроб мігрантів силою перетнути білорусько-польський кордон, Польща посилює свій військовий контингент у східних воєводствах, повідомляє «Свабода».

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його відомство виділить ще 2500 військових, щоб допомогти прикордонній службі країни захистити кордон з Білоруссю. Всього для цих цілей буде залучено 10 тис. військовослужбовців.

Zwiększamy liczbę żołnierzy pomagających Straży Granicznej o 2,5 tys. Już niebawem nad szczelnością granicy będzie czuwać około 10 tys. wojskowych z 12, 16 i 18 dywizji. WOT cały czas prowadzi operację #SilneWsparcie i pomaga mieszkańcom strefy przygranicznej. https://t.co/loppR2CAh8 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 25, 2021

Так міністр Маріуш Блащак відповів на отриману від Прикордонної служби інформацію про подальші «силові» випадки форсування польсько-білоруського кордону.

Нагадаємо, 18 жовтня міністр закордонних справ Німеччини Гайка Маас заявив: «Лукашенко очолює державну мережу перевізників нелегальних мігрантів». До цього профспілка німецької поліції закликала запровадити контроль на кордоні з Польщею через потік мігрантів. На той час понад 4300 мігрантів незаконно потрапили до Німеччини через Німеччину.