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    Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю

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    Міноборони&nbsp;&nbsp;виділить ще 2500 військових, щоб допомогти прикордонній службі країни захистити кордон з Білоруссю - Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю
    Міноборони  виділить ще 2500 військових, щоб допомогти прикордонній службі країни захистити кордон з Білоруссю

    Для захисту кордону Польщі буде залучено 10 тис. військовослужбовців

    Після кількох спроб мігрантів силою перетнути білорусько-польський кордон, Польща посилює свій військовий контингент у східних воєводствах, повідомляє «Свабода».

    Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його відомство виділить ще 2500 військових, щоб допомогти прикордонній службі країни захистити кордон з Білоруссю. Всього для цих цілей буде залучено 10 тис. військовослужбовців.

    Так міністр Маріуш Блащак відповів на отриману від Прикордонної служби інформацію про подальші «силові» випадки форсування польсько-білоруського кордону.

    Нагадаємо, 18 жовтня міністр закордонних справ Німеччини Гайка Маас заявив: «Лукашенко очолює державну мережу перевізників нелегальних мігрантів». До цього профспілка німецької поліції закликала запровадити контроль на кордоні з Польщею через потік мігрантів. На той час понад 4300 мігрантів незаконно потрапили до Німеччини через Німеччину.

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    Теги: Польща міністр Олександр Лукашенко кордон
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    Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю