Німеччина перевірить причетність Лукашенка до перевезення нелегальних мігрантів

Прокуратура Німеччини вважає, що Лукашенко хоче шантажувати ЄС перевезенням мігрантів

Влада Німеччини розслідує причетність президента Білорусії Олександра Лукашенка до перевезення нелегальних мігрантів у ФРН. Про відповідну перевірку повідомляє газета Bild am Sonntag з посиланням на джерела.

Німецькі слідчі вважають, що «за допомогою організованого на державному рівні перевезення мігрантів до Європи» Лукашенко хоче шантажувати ЄС з метою зняття санкцій з Білорусії.

За даними Федеральної поліції ФРН, з серпня 2021 року через Білорусію до Німеччини прибуло майже чотири тисячі біженців. Тільки за перший тиждень жовтня їх було 1183, і їх число лише продовжує зростати.

Переїзд до Німеччини, зазначає газета, для біженців починається в аеропортах Багдада і Ербіля (Ірак), Дубая (Об'єднані Арабські Емірати), Бейрута (Ліван), Аммана (Йорданія), Стамбула (Туреччина), а з середини вересня – ще з аеропортів Дамаска (Сирія), за білоруськими студентськими візами.

Після прибуття до Мінська місцеві прикордонники або співробітники правоохоронних органів нібито вивозять людей до польського кордону. У підсумку, опинившись в ЄС, біженці направляються до Німеччини. За незаконний перетин кордону, організований на державному рівні в Білорусії, мігранти повинні заплатити до чотирьох тисяч євро, стверджує Bild am Sonntag.

Раніше білоруський парламент проголосував за призупинення дії угоди з Європейським союзом про повернення мігрантів (реадмісію).

Білоруські законодавці ухвалили рішення про скасування зобов'язання Білорусі щодо повторного прийому мігрантів, які перетинали її територію, до ЄС.

Голосування у верхній палаті білоруського парламенту формалізує крок, про який президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у червні.

Нагадаємо, міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС почала розвиватися влітку 2021 року.

Польща та Литва, що межують із Білоруссю, намагаються впоратися з надзвичайно великою кількістю мігрантів з Близького Сходу, що прибувають до них через білоруський кордон в останні місяці.

Нагадаємо також, польський експосадовець закликав оголосити війну Білорусі.

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