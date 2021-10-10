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    Німеччина перевірить причетність Лукашенка до перевезення нелегальних мігрантів

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    Політика білоруського диктатора спричинила міграційну кризу у Європі - Німеччина перевірить причетність Лукашенка до перевезення нелегальних мігрантів
    Політика білоруського диктатора спричинила міграційну кризу у Європі
    фото з відкритих джерел

    Прокуратура Німеччини вважає, що Лукашенко хоче шантажувати ЄС перевезенням мігрантів

    Влада Німеччини розслідує причетність президента Білорусії Олександра Лукашенка до перевезення нелегальних мігрантів у ФРН. Про відповідну перевірку повідомляє газета Bild am Sonntag з посиланням на джерела.

    Німецькі слідчі вважають, що «за допомогою організованого на державному рівні перевезення мігрантів до Європи» Лукашенко хоче шантажувати ЄС з метою зняття санкцій з Білорусії.

    За даними Федеральної поліції ФРН, з серпня 2021 року через Білорусію до Німеччини прибуло майже чотири тисячі біженців. Тільки за перший тиждень жовтня їх було 1183, і їх число лише продовжує зростати.

    Переїзд до Німеччини, зазначає газета, для біженців починається в аеропортах Багдада і Ербіля (Ірак), Дубая (Об'єднані Арабські Емірати), Бейрута (Ліван), Аммана (Йорданія), Стамбула (Туреччина), а з середини вересня – ще з аеропортів Дамаска (Сирія), за білоруськими студентськими візами.

    Після прибуття до Мінська місцеві прикордонники або співробітники правоохоронних органів нібито вивозять людей до польського кордону. У підсумку, опинившись в ЄС, біженці направляються до Німеччини. За незаконний перетин кордону, організований на державному рівні в Білорусії, мігранти повинні заплатити до чотирьох тисяч євро, стверджує Bild am Sonntag.

    Раніше білоруський парламент проголосував за призупинення дії угоди з Європейським союзом про повернення мігрантів (реадмісію).

    Білоруські законодавці ухвалили рішення про скасування зобов'язання Білорусі щодо повторного прийому мігрантів, які перетинали її територію, до ЄС.

    Голосування у верхній палаті білоруського парламенту формалізує крок, про який президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у червні.

    Нагадаємо, міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС почала розвиватися влітку 2021 року.

    Польща та Литва, що межують із Білоруссю, намагаються впоратися з надзвичайно великою кількістю мігрантів з Близького Сходу, що прибувають до них через білоруський кордон в останні місяці.

    Нагадаємо також, польський експосадовець закликав оголосити війну Білорусі.

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    Теги: прикордонники Білорусь ЄС прокуратура Німеччина Олександр Лукашенко мігранти Bild біженці перевезення
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    Німеччина перевірить причетність Лукашенка до перевезення нелегальних мігрантів