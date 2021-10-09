ЄС надав Литві майже €30 млн на управління нелегальною міграцією

Литва отримала першу частину допомоги від Європейського Союзу, решта суми надійде пізніше

З виділених €37 млн переведені €29,6 млн. За словами міністра внутрішніх справ Агне Білотайте, інша частина грошей надійде пізніше

Литва отримала першу частину фінансової допомоги, виділеної Єврокомісією для покриття понесених витрат на управління нелегальною міграцією та забезпечення надання базових послуг мігрантам, які потрапили в країну. Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що з виділених €37 млн переведені €29,6 млн. За словами міністра внутрішніх справ Агне Білотайте, інша частина грошей надійде пізніше.

На надані кошти будуть покриті витрати Литви, пов'язані з поселенням мігрантів, забезпеченням безпеки цих місць, харчуванням, навчанням, а також з інфраструктурою для прийому і затримання мігрантів, процедурами розгляду прохань про притулок та ін. Також кошти підуть на доплати посадовим особам.

У 2021 році в Литву прибули понад 4100 нелегальних мігрантів, які перетнули кордон країни з Білоруссю.

Нагадаємо, Литва розпочала будівництво «фізичного бар'єра» з колючим дротом на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти в'їзду нелегальних мігрантів до ЄС. Про це повідомляється на сайті литовського уряду.

Уточнюється, що розпочато розмітку на прикордонних пунктах пропуску Друскінінкай, Бараускас і Адутішкіс (південний схід Литви), доставлено будівельну техніку. У середу «Тетас» розпочав установку дроту «концертіна» біля Друскінінкая.

Нагадаємо, з початку вересня прикордонники зафіксували майже шість тисяч спроб нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею.

Як відомо, Литва залучить гелікоптери для захисту кордонів від нелегалів з Білорусі.

Нагадаємо, що 3 липня на кордоні Литви та Білорусі литовські прикордонники відкрили попереджувальну стрілянину. Вони також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з білоруського боку. Про це повідомляє сайт Служби охорони державного кордону.

За словами президента Литви Ґітанаса Наусєди, режим Білорусі використовує міграцію для того, щоб здійснювати тиск на Литву та на Євросоюз.

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав польське місто Білосток і литовський Вільнюс білоруськими землями. Таку заяву він зробив на форумі патріотичних сил.