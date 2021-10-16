Польща звинуватила Білорусь в зароблянні грошей на мігрантах: деталі скандалу

Польща: режим Лукашенка отримує від 2 до 14 тис. доларів з одного нелегального мігранта

Режим Лукашенка заробляє «мільйони доларів» на нелегальних мігрантах

За словами речника міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслава Жарина, режим Лукашенка заробляє «мільйони доларів» на нелегальних мігрантах, які хочуть потрапити в ЄС. Про це Жарин розповів «Польському радіо».

За його словами, білоруська сторона організувала міграційний шлях, доходи від якого сягають десятків мільйонів доларів, і значна частка коштів надходить до білоруських державних установ.

«Згідно з інформацією, яку ми знайшли, в залежності від траси, так званого «пакету», мігранти платять від 2 тисяч доларів навіть до 12-14 тисяч доларів за одну особу. Це гроші, котрі підживлюють режим Олександра Лукашенка», – сказав Жарин.

Він додав, що фінансову користь від стягування мігрантів до Білорусі мають, зокрема, мінський аеропорт та білоруські авіалінії «Бєлавіа», котрі внаслідок санкцій ЄС опинилися на межі банкрутства. Гроші надходять теж до адміністрації Лукашенка, додав Жарин.

«Адже президентська адміністрація контролює туристичне бюро «Центр-курорт», тобто турбюро, котре оформляє запрошення для мігрантів, на підставі яких ці люди приїжджають до Білорусі», – зазначив він.

Жарин наголошує, що на організації міграційного шляху заробляють теж силові структури, зокрема, Комітет білоруських прикордонників, котрий бере участь у штурмуванні польського кордону і нищить огорожу, встановлену з польського боку.

Нагадаємо, із цього тижня Білорусь посилила правила в'їзду для громадян Сирії, Єгипту, Афганістану, Пакистану, Ємену, Ірану та Нігерії. Вони більше не можуть отримати візу прямо в аеропорту Мінська, як це було раніше.

Також парламент Польщі у четвер, 14 жовтня, проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю €353 млн, яка повинна бути обладнана датчиками рухую

Як відомо, міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС почала розвиватися влітку 2021 року.

Польща та Литва, що межують із Білоруссю, намагаються впоратися з надзвичайно великою кількістю мігрантів з Близького Сходу, що прибувають до них через білоруський кордон в останні місяці.

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