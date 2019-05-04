Ляшко пояснив, чому проігнорував зустріч із Зеленським у Раді



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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко Фото: Главком

«Захоче Володимир зустрітися і порадитися - він знає мій телефон», - заявив Ляшко

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко пояснив, чому не прийшов на зустріч Володимира Зеленського із лідерами фракцій Верховної Ради.

За словами Ляшка, він не пішов на зустріч із Зеленським, тому що на ній обговорювалося другорядне питання інавгурації.

«На зустріч із Зеленським, де обговорювалося питання інавгурації, я не пішов. Захоче Володимир зустрітися і порадитися - він знає мій телефон. Головна тема нашої майбутньої особистої розмови - це не дата інавгурації (питання насправді другорядне для українців!), а три ключові питання: 1) як він відновить мир в Україні; 2) як він відновить економіку; 3) як він подолає бідність українців? Інші питання мене не цікавлять», - написав Ляшко у Facebook.

Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся у суботу з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.

Проте під час зустрічі Володимира Зеленського зі спікером Верховної Ради і лідерами парламентських фракцій так і не вдалося досягти домовленості щодо дати інавгурації.

Депутати Блоку Петра Порошенко і «Народного фронту» виступили проти того, щоб призначити інавгурацію обраного президента України Володимира Зеленського на 19 травня. Фракцію БПП на зустрічі представляв народний депутат Олександр Черненко, а «Народний фронт» - перший заступник голови фракції Андрій Тетерук і депутат Антон Геращенко.

Також Зеленський написав листа Парубію: він наполягає на інавгурації 19 травня.

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.