Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня



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Ми будемо пропонувати 19 число. Так хочемо, - Зеленський

За словами Зеленського, він хоче познайомитися з депутатами та лідерами парламентських фракцій

Новообраний президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головами фракцій обговорюватиме призначення дати інавгурації на 19 травня. Про це він заявив перед зустріччю біля ВР, повідомляє РБК-Україна.

За словами Зеленського, він хоче познайомитися з депутатами та лідерами парламентських фракцій.

«Буде знайомитися з депутатами, з лідерами фракцій. Ми будемо пропонувати 19 число. Так хочемо. Найголовніше це питання, почнемо з цього. Можуть бути різні зустрічі, окремі зустрічі. Але ми хочемо одну відверту зустріч, щоб ми домовились хоч про щось», - сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

Нагадаємо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.