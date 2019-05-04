Зеленський написав листа Парубію: наполягає на інавгурації 19 травня



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Новообраний президент України Володимир Зеленський Фото: Главком

За словами Зеленського, визначеність вкрай важлива і для народу України, і для іноземних гостей

Новообраний президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що інавгурацію слід провести саме 19 травня. Відповідне звернення він адресував голові Верховної Ради Андрію Парубію.

Про це Зеленський повідомив у своєму Facebook.

«Вважаю, що інавгурація має відбутися 19 травня. Саме на цій даті я наполягав і на сьогоднішній зустрічі з головами парламентських фракцій. Саме про 19 травня писав у листі голові Верховної Ради Андрію Парубію. Сподіваюся, що народні депутати підтримають наші пропозиції на своєму засіданні 14 травня, адже нам потрібно працювати. Зокрема і з парламентом», - написав Зеленський.

Він додав, що визначеність вкрай важлива і для народу України, і для іноземних гостей, які вже висловили бажання прибути на урочистості, і для нього особисто.

Як стало відомо раніше, під час зустрічі Володимира Зеленського зі спікером Верховної Ради і лідерами парламентських фракцій так і не вдалося досягти домовленості щодо дати інавгурації.

Депутати Блоку Петра Порошенко і «Народного фронту» виступили проти того, щоб призначити інавгурацію обраного президента України Володимира Зеленського на 19 травня. Фракцію БПП на зустрічі представляв народний депутат Олександр Черненко, а «Народний фронт» - перший заступник голови фракції Андрій Тетерук і депутат Антон Геращенко.

Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

Нагадаємо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.