У Зеленського на інавгурацію вже неофіційно запросили деяких світових лідерів



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«Коли буде зрозуміла дата, ми будемо визначатися з форматом інавгурації», - повідомив радник Зеленського Олександр Данилюк

На інавгурацію новобраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.

Про це у Брюсселі у п'ятницю сказав радник Зеленського Олександр Данилюк.

«Запрошення (на інавгурацію президента, - ред.) вже були неформально зроблені. Дуже багато лідерів вітали Володимира Зеленського з успіхом на виборах, тому певні запрошення вже були зроблені. Ми на цей момент навіть не знаємо дату інавгурації, бо це є рішення ВР, це більше політичне рішення. Коли буде зрозуміла дата, ми будемо визначатися з форматом інавгурації, хто приїде і які будуть наші перші візити», - повідомив Данилюк.

За його словами, наразі складно говорити про графік подій за кордоном, у яких Зеленський буде брати участь.

«Тут може бути або ми обираємо, або вже є певний графік подій за кордоном, у яких президент має брати участь. Зокрема «нормандський формат». Є глобальні зустрічі, у яких ми будемо брати участь», - сказав Данилюк.

Серед пріоритетних він назвав зустріч у «нормандському форматі», саміт Україна-ЄС, конференцію у Торонто.

Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

Джерело: 112 Україна