Дату інавгурації Зеленського Рада призначить після 14 травня



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Постанову про призначення дати інавгурації президента в Раді планують прийняти на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня

«Я переконана, що Рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації», - заявила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко

Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

Про це в інтерв'ю «Прямому» повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Верховна Рада не буде порушувати закон у такому надзвичайно важливому питанні, як інавгурація президента. Я переконана, що на перший пленарний тиждень, який розпочнеться 14 травня, буде прийнято постанову про дату інавгурації», - сказала Геращенко.

«Я переконана, що Рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації», - підкреслила перший заступник голови ВР.

Нагадаємо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.