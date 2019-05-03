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    Дату інавгурації Зеленського Рада призначить після 14 травня

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    <p>Постанову про призначення дати інавгурації президента в Раді планують прийняти на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня</p> - Дату інавгурації Зеленського Рада призначить після 14 травня

    Постанову про призначення дати інавгурації президента в Раді планують прийняти на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня

    «Я переконана, що Рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації», - заявила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко

    Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

    Про це в інтерв'ю «Прямому» повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

    «Верховна Рада не буде порушувати закон у такому надзвичайно важливому питанні, як інавгурація президента. Я переконана, що на перший пленарний тиждень, який розпочнеться 14 травня, буде прийнято постанову про дату інавгурації», - сказала Геращенко.

    «Я переконана, що Рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації», - підкреслила перший заступник голови ВР.

    Нагадаємо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

    Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.

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