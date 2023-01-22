Макрон назвав три умови надання танків Україні

Президент Франції не виключив надання Україні танків Leclerc

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає постачання до України французьких танків Leclerc та назвав три умови для цього. Про це повідомляє BFM TV.



«Нічого не виключено, і це оцінюється колективно за трьома критеріями», – сказав президент Франції.

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За його словами, по-перше, цей танк не має стати причиною ескалації, по-друге, він має надати реальну та ефективну підтримку українській армії та, по-третє, він не має «послаблювати нашу власну обороноздатність».

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, Франція розглядає передачу Україні своїх основних танків Leclerc.

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Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, лише якщо США у свою чергу поставлять Abrams. Згодом Білий дім відреагував на заяву Шольца щодо постачання танків в Україну.