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Франція вирішила різко посилити оборону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Франція вирішила різко посилити оборону
Макрон хоче запланувати оборонний бюджет на 2024-2030 роки на рівні €413 млрд
фото з відкритих джерел

Влада Франція інвестуватиме значні кошти в безпілотники та військову розвідку

Президент Франції Емманюель Макрон 20 січня запропонував збільшити військові витрати країни більш ніж на чверть – на понад €100 млрд. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Макрон хоче запланувати оборонний бюджет на 2024-2030 роки на рівні €413 млрд. Для порівняння, на 2019-2025 роки на військові витрати закладали €295 млрд.

Якщо це ухвалять, річний військовий бюджет зросте в середньому на 28,5% – з €49,2 млрддо €68,8 млрд на рік.

Макрон зазначив, що Франція інвестуватиме значні кошти в безпілотники та військову розвідку. Він також додав, що країна посилить можливості реагувати на кібератаки та підвищить свій військовий потенціал. Зокрема, Франція зверне особливу увагу на власну військову присутність на заморській території, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні, де виникають нові загрози.

Раніше повідомлялося, що Франція збирається передати Україні свої основні танки Lecler.

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Теги: Франція Міноборони бюджет війна

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