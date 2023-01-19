Франція заморозила кошти кремлівського телеканалу RT

RT France, ймовірно, не зможе виплачувати зарплати і підрядникам

Пропагандистський канал RT France може припинити своє існування через те, що Франція заморозила його кошти. Про це повідомляє Le Monde.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Всі кошти на рахунку заморожені на вимогу Головного управління казначейства», – написала шеф-редактор телеканалу Ксенія Федорова у внутрішній записці, яка потрапила в розпорядження видання.

Федорова додала, що це робить «неможливим» продовження роботи «в тих же умовах, що і раніше». За її словами, замороження коштів ґрунтується на дев'ятому раунді санкцій ЄС проти Росії, ухваленому в грудні, і означає, що RT France, ймовірно, не зможе виплачувати зарплати і підрядникам.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами одного зі співробітників, у колективі існує страх не лише не отримати зарплату наприкінці січня, але й залишитися назавжди безробітними через те, що вони працювали у ЗМІ, на якому стоїть штамп «пропагандист».

Зазначимо, що у березні 2022 року RT і Sputnik були заборонені в ЄС для боротьби з російською дезінформацією на тлі вторгнення Росії в Україну. Однак RT France продовжував виробляти контент зі свого бюро в західному районі Парижа, який транслювався в африканських франкомовних країнах. Незважаючи на санкції ЄС, RT France також залишався доступним в Інтернеті, в тому числі на маргінальних платформах, таких як Odysee.

Раніше повідомлялося, що російський канал «Дождь», який оскандалився в Латвії, зможе відновити трансляцію на території ЄС.