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Макрон зателефонував Зеленському: про що говорили

Надія Клочко
glavcom.ua
Макрон зателефонував Зеленському: про що говорили
Відбулася телефонна розмова президентів Франції та України
фото з відкритих джерел

Президент Франції підтвердив рішучість допомогти Україні відновити її повний суверенітет та територіальну цілісність

Президент Франції Еммануель Макрон зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Французький та український лідери обговорили кремлівські спроби анексії української території та викрадення росіянами гендиректора Запорізької атомної електростанції, повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Макрон заявив про «тверде засудження» незаконної анексії Росією тимчасово окупованих територій чотирьох областей України. Він підтвердив рішучість Франції допомогти Україні відновити її повний суверенітет та територіальну цілісність, а також працювати з європейськими партнерами над новими санкціями проти РФ.

Також Макрон та Зеленський обговорили ситуацію у Запорізькій області, «яка залишається дуже тривожною», передає пресслужба французького лідера.

Макрон засудив затримання російськими військами директора ЗАЕС. Президенти двох країн наголосили на «вкрай невідкладній необхідності» дозволити ротацію українського персоналу, який забезпечує експлуатацію та безпеку ядерних об'єктів. Макрон також нагадав, що виступає за виведення російських військ із території ЗАЕС.

Зеленський також повідомив про подробиці розмови у своєму Telegram.

«Поспілкувався із Президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили важливість посилення оборонної підтримки України. Торкаючись теми ядерного шантажу Росією, обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, її негайної демілітаризації.

Дякую за рішуче засудження незаконних референдумів і спроби анексії агресором областей України. Очікуємо на жорстку реакцію світу щодо незаконних дій Росії, зокрема шляхом посилення санкційного тиску», – повідомив український президент.

Нагадаємо, 30 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція рішуче засуджує незаконну анексію Російською Федерацією тимчасово окупованих територій України. 

Також раніше стало відомо, що російські окупанти викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова та вивезли його в невідомому напрямку. 

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має намір наступного тижня відвідати Україну та РФ.

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Теги: Запорізька АЕС анексія війна Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон

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