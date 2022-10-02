Глава МАГАТЕ наступного тижня планує відвідати Україну та РФ

Гроссі хоче обговорити питання щодо створення навколо Запорізької АЕС охоронної зони

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має намір наступного тижня відвідати Україну та РФ. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Гроссі під час візиту обговорить питання щодо створення навколо Запорізької атомної електростанції охоронної зони ядерної та фізичної безпеки.

«Генеральний директор Гроссі продовжує вести консультації та докладати інших зусиль, спрямованих на узгодження та створення у найкоротші терміни зони фізичної та технічної безпеки навколо ЗАЕС. Очікується, що він відвідає Київ та Москву наступного тижня», – йдеться у повідомленні.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія планує влаштувати нові провокації на Запорізькій АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.

У МАГАТЕ розпочалися переговори про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції АЕС.

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