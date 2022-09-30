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Макрон відреагував на анексію Росією окупованих територій України

Альона Боженко
glavcom.ua
Макрон відреагував на анексію Росією окупованих територій України
Макрон засудив анексію тимчасово окупованих територій України
фото із відкритих джерел

Франція продовжуватиме підтримувати Україну у протистоянні російській агресії

Франція рішуче засуджує анексію Російською Федерацією тимчасово окупованих територій України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

«Я рішуче засуджую незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Це серйозне порушення міжнародного права та суверенітету України», – написав він.

Макрон додав, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну у протистоянні російській агресії та відновленні повного суверенітету над усією територією.

Як відомо, сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України

Зазначимо, що президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

Лідерка ультраправої партії «Брати Італії» Джорджія Мелоні, яка, як очікується, стане наступною прем’єркою Італії, теж засудила анексію Росією українських територій. Вона також заявила, що президент держави-агресорки Володимир Путін становить загрозу для Європи.

Теги: президент Франція Україна анексія путін росія

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