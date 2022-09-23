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Мобілізація в Росії. Макрон поставив діагноз Путіну

Надія Клочко
glavcom.ua
Мобілізація в Росії. Макрон поставив діагноз Путіну
Макрон вважає вторгнення РФ в Україну «гігантською помилкою»
фото з відкритих джерел

Французький лідер, який раніше намагався «зберегти обличчя Путіну», спробував пояснити дії російського диктатора зараз

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що не зміг знайти раціонального пояснення діям російського диктатора Володимира Путіна щодо України. Французький лідер заявив про це в інтерв'ю телеканалу CNN.

Рішення Путіна про часткову мобілізацію Макрон назвав «помилкою» і втраченою можливістю «йти шляхом до миру». Серед можливих причин для ухвалення Путіним рішення про мобілізацію Макрон назвав «наслідки коронавірусу».

«Я не маю раціонального пояснення. Мені здається, це комбінація ресентименту, стратегії гегемонії в регіоні і, я сказав би, наслідків Covid-19, ізоляції», – сказав французький лідер.

Макрон також назвав рішення російського диктатора про початок широкомасштабного вторгнення в Україну «гігантською помилкою».

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон на сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що агресія Росії проти України ознаменувала «повернення до епохи імперіалізму та колоній», а світ опинився перед вибором між «війною та миром». Макрон наголосив, що країни, які відмовляються стати на бік України у війні проти Росії, є «співучасниками» нового російського імперіалізму.

Також Макрон закликав реформувати Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй. Він закликав членів ООН до дій, щоб Росія відмовилася від війни проти України.

Раніше Макрон заявив, що нові плани РФ щодо «референдуму» є цинічними та імітують демократію. Але з президентом Росії Володимиром Путіним діалог він припиняти не буде

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про часткову мобілізацію у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Увечері 21 вересня у містах Росії відбулися акції протесту проти мобілізації. Поліція затримала понад тисячу учасників протестних акцій

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Теги: росія путін мобілізація Еммануель Макрон

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