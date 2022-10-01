Окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕС

Рашисти вивезли Ігоря Мурашова у невідомому напрямку

Російські окупанти затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова та вивезли його в невідомому напрямку. Про це заявив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Так, у п'ятницю, 30 вересня, близько 16:00 Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодару.

За даними Котіна, автівку Мурашова зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Мурашова та його долі.

«Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою – він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції», - зазначив президент «Енергоатома».

Далі у своїй заяві Котін російською мовою звернувся до окупантів: «Требую от российских военных, которые контролируют Запорожскую АЭС, сотрудников Росатома, которые также незаконно находятся на нашем ядерном объекте, прекратить акты ядерного терроризма по отношению к руководству и персоналу ЗАЭС, немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению служебных обязанностей по поддержанию безопасной эксплуатации Запорожской АЭС».

Окремо Котін звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла із закликом задіяти всі можливі заходи для термінового звільнення Ігоря Мурашова із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків.

Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там знаходиться пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія планує влаштувати нові провокації на Запорізькій АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.

У МАГАТЕ розпочалися переговори про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції АЕС.