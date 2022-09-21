Нова хвиля війни. Макрон жорстко звернувся до лідерів країн

«Ті, хто сьогодні мовчить, служать – проти власної волі чи справі нового імперіалізму»

Агресія Росії проти України ознаменувала «повернення до епохи імперіалізму та колоній», а світ опинився перед вибором між «війною та миром». Країни, які відмовляються стати на бік України у війні проти Росії, є «співучасниками» нового російського імперіалізму. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Ті, хто сьогодні мовчить, служать – проти власної волі чи таємно з певною співучастю – справі нового імперіалізму», – сказав Макрон.

Макрон зазначив, що деякі країни не бажають надто рішуче засуджувати Росію. Ця тенденція знайшла відображення в квітневому голосуванні в ООН, коли 58 країн, включаючи Індію, Бразилію, Південну Африку та Індонезію, утрималися під час голосування за резолюцію про виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

«Сьогодні я хочу чітко сказати: ті, хто хоче імітувати боротьбу неприєднання, відмовляючись чітко висловлюватися, роблять помилку, і понесуть історичну відповідальність», – додав Макрон, маючи на увазі рух неприєднання під час холодної війни.

Президент Фрранції також оголосив у своїй промові, що Франція фінансуватиме транспортування української пшениці до Сомалі у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня.

Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».