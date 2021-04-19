Малюська продає свій фотоколаж за допомогою блокчейн

Малюська назвав свій колаж «крипто-шедевром»

Міністр юстиції Денис Малюська виставив на продаж колаж зі своїх фотографій за невзаємозамінні токени (NFT). Фотоколаж має назву «море тимчасово недоступне». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Рідкісний шанс дешево придбати NFT крипто-шедевр мистецтва», - написав Малюська.

Він додав, що всі гроші планує переказати у спецфонд Лук’янівського слідчого ізолятору на ремонт безплатних камер.

Стартова ціна лоту становить 1 етеріум – це приблизно 2 149 доларів.

«Біс його знає, чи це буде просто хвиля хайпу, що швидко спаде, чи довгостроковий тренд у мистецтві, але оминути можливість створити та продати свій NFT я не можу», - додав Малюська.

Нагадаємо, Денис Малюська заявив, що система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування.