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    Малюська продає свій фотоколаж за допомогою блокчейн

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    Малюська продає свій фотоколаж за допомогою блокчейн

    Малюська назвав свій колаж «крипто-шедевром»

    Міністр юстиції Денис Малюська виставив на продаж колаж зі своїх фотографій за невзаємозамінні токени (NFT). Фотоколаж має назву «море тимчасово недоступне». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Рідкісний шанс дешево придбати NFT крипто-шедевр мистецтва», - написав Малюська.

    Він додав, що всі гроші планує переказати у спецфонд Лук’янівського слідчого ізолятору на ремонт безплатних камер.

    Стартова ціна лоту становить 1 етеріум – це приблизно 2 149 доларів.

    «Біс його знає, чи це буде просто хвиля хайпу, що швидко спаде, чи довгостроковий тренд у мистецтві, але оминути можливість створити та продати свій NFT я не можу», - додав Малюська.

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    Нагадаємо, Денис Малюська заявив, що система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування.

    Теги: міністр гроші ремонт блокчейн Денис Малюська
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