Малюська продає свій фотоколаж за допомогою блокчейн
Малюська назвав свій колаж «крипто-шедевром»
«Рідкісний шанс дешево придбати NFT крипто-шедевр мистецтва», - написав Малюська.
Він додав, що всі гроші планує переказати у спецфонд Лук’янівського слідчого ізолятору на ремонт безплатних камер.
Стартова ціна лоту становить 1 етеріум – це приблизно 2 149 доларів.
«Біс його знає, чи це буде просто хвиля хайпу, що швидко спаде, чи довгостроковий тренд у мистецтві, але оминути можливість створити та продати свій NFT я не можу», - додав Малюська.
Нагадаємо, Денис Малюська заявив, що система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування.