Офіс омбудсмена в шоці від умов в улюбленому СІЗО міністра юстиції (фото)

У Київському слідчому ізоляторі увʼязнені сплять на підлозі і залучаються до неоплачуваної роботи

Під час перевірки державної установи «Київський слідчий ізолятор» співробітники Офісу уповноваженого з прав людини зафіксували ряд порушень. Про це повідомляється на сторінці Офісу омбудсмена у Facebook.

«Виявлено недотримання вимог національного законодавства та міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими та особами, узятими під варту», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, з’ясувалося, що більшість камер не забезпечені належним штучним освітленням, мають надмірну заґратованість вікон, а також вологі та вкриті грибком стіни. Окрім того, фахівці виявили, що через відсутність вентиляції та куріння у камерах, ув’язнені позбавлені можливості дихати свіжим повітрям, а бокси збірного відділення не опалюються.

«Також були виявлені факти відсутності у в’язнів спальних місць, через що вони змушені спати по черзі або на підлозі камери, що є грубим порушенням їх права на належне поводження та гідність», – повідомили в Офісі омбудсмена.

Окрім того, з’ясувалося, що Адміністрація СІЗО порушує права засуджених на контакти із зовнішнім світом. Зокрема, арештантам не надається можливість робити телефонні дзвінки не надаються, а засудженим до довічного позбавлення волі не дозволяється телефонувати у вихідні та святкові дні.

Також під час перевірки виявились численні факти безоплатної праці засуджених, які виконували ремонтні роботи та функції з господарського обслуговування СІЗО.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що у Лук’янівському слідчому ізоляторі відремонтували бокс на двадцять місць за рахунок коштів, що надійшли за користування платними камерами і розмістив відповідні фото із нього.

Також міністр юстиції повідомляв, що Україна завдяки впровадженню платних камер у слідчих ізоляторах заробила вже понад 1,5 мільйона гривень.

Між іншим, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова обіцяла оскаржити у суді створення платних камер в СІЗО.

Також у Міністерстві юстиції запевняють, що в рамках «великої приватизації в'язниць» планується виставити на прозорі аукціони майно 35-ти виправних закладів, що перебувають в «законсервованому» стані.