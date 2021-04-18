Велика Британія підтримала висилку російських дипломатів із Чехії

Британія наполягатиме на притягненні до відповідальності російських агентів і підтримує висилку повʼязаних з ними дипломатів

Британський міністр нагадав про причетність росіян до теракту в Солсбері

МЗС Великої Британії висловилось на підтримку рішення Чехії вислати із країни 18 російських дипломатів, які звинувачуються у причетності до шпигунства та диверсій. З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ країни Домінік Рааб, повідомляє «Інтерфакс».

«Велика Британія повністю підтримує наших союзників в Чехії, які показали, наскільки далеко можуть зайти російські розвідслужби в спробі провести небезпечні і зловмисні операції в Європі... Ми як ніколи сповнені рішучості притягти до відповідальності винних у нападі в Солсбері і схвалюємо дії чеської влади, яка зробила те саме», – йдеться в заяві

Також міністр наголошує, що Росія повинна утриматися від цих дій, які порушують найосновніші міжнародні норми.

Як повідомлялося, чеська влада висилає з країни 18 дипломатів посольства РФ в Празі, пов'язаних з російською військовою розвідкою.

«Чехія висилає всіх дипломатів посольства Росії в Празі, пов'язаних з російською військовою розвідкою. Загалом – 18 осіб. Причиною є результати розслідування, які свідчать про причетність співробітників ГРУ до вибуху складу зброї в Чехії в 2014 році», – повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

Пізніше стало відомо, що чеська поліція оголосила в розшук двох громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова, які були причетні до хімічної атаки у британському Солсбері.

«Україна підтримує дії Чеської Республіки у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, які призвели до людських жертв. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання», – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Чеське радіо наголошує, що йдеться про тих самих людей, яких у Великій Британії в 2018 році звинуватили в причетності до отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки.

Поліція Чехії на своєму сайті опублікувала повідомлення, що справді розшукує двох осіб, які подорожували Чехією в 2014 році з паспортами на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова. У повідомленні також зазначається, що вони використовували й інші паспорти – у одного був паспорт громадянина Таджикистану, а у другого – Молдови.

На сайті опубліковано фотографії розшукуваних людей. На них зображені люди, справді схожі на Петрова і Боширова.

Пізніше перший віце-прем'єр Чехії Ян Гамачек, що тимчасово виконує обов'язки глави МЗС, заявив, що має намір порушити тему вибуху складу боєприпасів у Чехії в 2014 році, так звану «справу Врбетіце», на міністерській зустрічі ЄС.

«Я поінформував наших послів в ЄС і в НАТО, щоб повідомили про справу Врбетіце. У понеділок говоритиму про це на засіданні глав МЗС ЄС», – зазначив дипломат.

Після цього про можливий вихід із Парламентської асамблеї Ради Європи заявив заступник голови російської делегації в ПАРЄ Леонід Слуцький.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів у чеському комплексі Врбетице, який у 2014 році організували агенти служби зовнішньої розвідки Росії, був, найімовірніше, здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Сьогодні у Празі поліція затримала сімох людей, які минулої ночі облили кетчупом стіни навколо території посольства Росії в Чехії.