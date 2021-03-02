Міністр юстиції запропонував створити меморіальні камери і розмістив свіжі фото із Лукʼянівсього СІЗО

Міністр запевняє, що ремонт у цій камері коштовав 100 тис гривень

Денис Малюська хоче називати камери іменами благодійників

У Лук’янівському слідчому ізоляторі відремонтували ще одне приміщення за кошти, що надійшли за користування платними камерами. Оновлення кімнати на 20 місць обійшлось у понад 100 тисяч гривень.

Про це на своїй Facebook-сторінці розповів міністр юстиції Денис Малюська і додав фото до ремонту та після.

«Подумую над тим, щоб продавати право назвати камеру своїм ім‘ям з табличкою на вході. Як думаєте, попит буде? Яку ставити стартову ціну? Спецпропозиція для олігархів – іменний корпус, ні?», – написав зокрема урядовець.

Також міністр юстиції нагадав, що тепер кожен може купити собі в‘язницю під Києвом.

Відповідний лот можна знайти на сайті публічних торгів «ПроЗорро», до завершення прийому заявок залишилось 13 днів.

Раніше міністр юстиції повідомляв, що Україна завдяки впровадженню платних камер у слідчих ізоляторах заробила вже понад 1,5 мільйона гривень.

В свою чергу, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зверталася з позовом до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати можливість винаймати платну камеру у слідчих ізоляторах.