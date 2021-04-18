Чехія забороняє росіянам будувати у країні АЕС

Раніше спецслужби вже закликали не допускати росіян до будівництва чеської АЕС

Слідом за висилкою російських дипломатів Прага відмовляється від послуг «Росатому»

Російська державна компанія «Росатом» буде відсторонена від тендеру на будівництво нового енергоблоку для чеської атомної електростанції «Дуковани». Про це віцепрем'єр, міністр промисловості і торгівлі Чехії Гавлічек сказав в програмі Partie на телеканалі Prima.

У березні Мінпромторг Чехії оголосив, що розпочне оцінку безпеки заявників на постачання для електростанції «Дуковани», серед яких російський «Росатом».

Однак у світлі новин про організований російськими агентами вибух на складах боєприпасів у комплексі Врбетице в 2014 році «Росатом», ймовірно, не допустять до участі в тендері.

«Я не можу уявити, щоб «Росатом» в цей момент був включений в оцінку безпеки», – сказав Гавлічек.

Згодом у неділю віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек заявив, що «ми виключимо «Росатом» з можливості участі в тендері на поставку для «Дуковани» протягом декількох днів.

Раніше чеські спецслужби застерегли уряд від включення російського енергетичного гіганта «Росатом» у запланований тендер на будівництво нового блоку на АЕС «Дуковани».

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії. За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Нагадаємо, що Сенат Чехії у січні проголосував за позбавлення Росії можливості брати участь у підготовлюваному тендері на будівництво нового енергоблоку АЕС «Дуковани» у рамках санкцій проти Кремля. Однак ця пропозиція не була схвалена нижньою палатою парламенту.

Раніше про намір відмовитися від будівництва нових АЕС, в тому числі «Ханхіківі-1», якою займається російський «Росатом», оголосила Фінляндія.

Сьогодні лідер Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець закликав Національне антикорупційне бюро України допитати членів НКРЕКП через їх роль в імпорті струму з Росії і Білорусі.