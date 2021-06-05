Данілов і Ляшко поскандалили в прямому ефірі через «дебільні заяви»

Олег Ляшко звинуватив Олексія Данілова в тому, що через нього Україна втратить партнерів

В ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера сталась словесна перепалка між секретарем РНБО Олексієм Даніловим і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком. Про це повідомляє Нове время.

Ляшко розкритикував заяву Данілова про те, що Німеччина і Франція несуть відповідальність за окупацію Криму.

«...Ви вважаєте, що ми не отримали членство в НАТО, - це винні Німеччина і Франція, а не ми з нашою корупцією в оборонці, у владі і з відсутністю свободи слова і прав людини?.. Такі звинувачення призводять до одного - до втрати партнерів... Ви й так всіх по периметру перетворили на ворогів. Молдова - ворог, Польща - ворог, Угорщина - ворог, Білорусь – ворог», – заявив колишній народний депутат.

В кінці виступу Ляшко заявив, що «українці гинуть на фронті через ваші дебільні заяви».

«Ще раз ви мені зробите таке зауваження – ми з вами вийдемо за ефір. Я жодній людині не дозволю, щоб мене робили дебілом... про дебільні заяви. Будете там у себе в Верховній Раді репетувати, сіно їсти або що ви там робили», – відреагував Данілов.

Олексій Данілов раніше заявив, що Німеччина і Франція мають нести відповідальність за окупацію Криму, оскільки в 2008 році вони не надали Україні статус ПДЧ в НАТО.

Як раніше повідомляв «Главком», генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміт НАТО 14 червня 2021 року не запрошуватимуть Україну і Грузію. У ньому візьмуть участь тільки країни-учасниці альянсу.