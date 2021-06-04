Україна збільшує миротворчий контингент у Конго

Український миротворчий контингент у Конго збульшиться не навелику кількість

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) погодила направлення персоналу для участі у місії ООН зі стабілізації ситуації в Демократичній Республіці Конго. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання РНБО 4 червня.

«Члени Ради нацбезпеки і оборони погодили питання про направлення персоналу для участі України у місії ООН зі стабілізації ситуації в Демократичній Республіці Конго», – йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Інформацію про збільшення контингенту підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Там уже є наш контингент. Зараз він буде на невелику кількість, але збільшуватись. Питання прийняте одноголосно», – заявив Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО.

У ДР Конго українські миротворці діють з 2000 року. Українці несуть службу у провінціях Північне Ківу і Південне Ківу. 2001-го до складу контингенту включили вертолітний загін. Крім військового контингенту, в місії ООН також проходять службу 15 військовослужбовців українського національного персоналу: 11 військових спостерігачів і 4 офіцери штабу.

Зазначимо, сьогодні неподалік від міста Гома на сході Демократичної Республіки Конго, всього лише через тиждень після початку виверження вулкану Ньїрагонго, почав вивергати лаву ще один вулкан.

Минулого тижня Ньїрагонго вивергнув річки лави, що забрало життя майже трьох десятків людей і зруйнувало будинки близько 20 000 людей. Десятки тисяч людей втекли з Гоми минулої суботи ввечері, але багато хто повернувся, коли виверження закінчилося. За словами губернатора Тео Нгвабідже, близько 10 000 людей знайшли притулок в Букаву на південному березі озера Ківу, багато хто з них – у прийомних сім'ях.

Також минулого тижні були евакуйовані і українські миротворці з 18 окремого вертолітного загону, чия база розташовувалася неподалік вулкану. Але 23 травня вони повернулися до місця своєї дислокації.