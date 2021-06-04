Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на закон про боротьбу з олігархами

«Тепер всі олігархи в Україні будуть олігархами в законі»

Користувачі соціальних мереж з гумором відреагували на законопроєкт про деолігархізацію, який подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. Зокрема, вони в іронічній формі стверджують, що така ініціатива може стати підставою для зловживання з боку представників влади.

Нагадаємо, на на сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Варто зазначити, що статки ста найзаможніших українців зросли на 42% за рік. Очолили рейтинг 2021 року Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго. Список 100 найбагатших людей України опублікував журнал Forbes Україна.

Статки Ахметова зросли у 2,7 раза з $2,8 млрд до $7,6 млрд. Активи Пінчука збільшились з $1,4 млрд до $2,5 млрд, Жеваго – з $1,1 млрд до $2,4 млрд.