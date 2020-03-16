Мер Харкова відмовився виконувати доручення президента щодо коронавірусу
Кернес не хоче закривати метро у Харкові
Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що він не буде виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття на час карантину метрополітену.
Про це Кернес заявив у коментарі УП.
«Я проти закриття метро і закривати його не збираюся! Метро користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необгрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися», - заявив міський голова Харкова.
Як відомо, президент України Володимир Зеленський наказав Міністерству інфраструктури України заборонити роботу метрополітенів.
Нагадаємо, 17 березня РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій Україні.
До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.
З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.