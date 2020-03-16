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    Політика

    Мер Харкова відмовився виконувати доручення президента щодо коронавірусу

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    Мер Харкова Геннадій Кернес&nbsp; - Мер Харкова відмовився виконувати доручення президента щодо коронавірусу
    Мер Харкова Геннадій Кернес 

    Кернес не хоче закривати метро у Харкові

    Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що він не буде виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття на час карантину метрополітену.

    Про це Кернес заявив у коментарі УП.

    «Я проти закриття метро і закривати його не збираюся! Метро користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необгрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися», - заявив міський голова Харкова.

    Як відомо, президент України Володимир Зеленський наказав Міністерству інфраструктури України заборонити роботу метрополітенів.

    Нагадаємо, 17 березня РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій Україні.

    До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

    З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

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