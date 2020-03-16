Мер Харкова відмовився виконувати доручення президента щодо коронавірусу



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Мер Харкова Геннадій Кернес

Кернес не хоче закривати метро у Харкові

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що він не буде виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття на час карантину метрополітену.

Про це Кернес заявив у коментарі УП.

«Я проти закриття метро і закривати його не збираюся! Метро користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необгрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися», - заявив міський голова Харкова.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський наказав Міністерству інфраструктури України заборонити роботу метрополітенів.

Нагадаємо, 17 березня РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій Україні.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.