Перша смерть від коронавірусу в Україні. Як тепер живе Радомишль? інтерв'ю

Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій обробили церкву і помешкання, де перебувала хвора

«Учора в нашому головному соборі перебувало стільки ж людей, скільки і зазвичай», - мер міста

12 березня на Житомирщині госпіталізували 71-річну жительку Радомишля з підозрою на коронавірус. Тестування підтвердило – жінка була інфікована. Наступного дня стан пацієнтки погіршився. Вона померла від пневмонії з ускладненнями. Це перший і поки єдиний офційно визнаний летальний випадок захворювання на Covid-19. Рідних померлої ізолювали на карантин. Поховання відбулося без траурної процесії і присутності сторонніх осіб.

Події у Радомишлі змусили владу вдатись до безпрецедентних заходів. Очільник Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко повідомив про введення у місті з 13 березня режиму надзвичайної ситуації. Обласна влада розпорядилася також припинити автобусне сполучення з цим містом, а місцеві керівники зупинили внутрішні міські перевезення. Голова Радомишльської районної державної адміністрації Віктор Пулковський навіть заявляв про необхідність встановлення блокпостів на в’їздах до міста, на яких би проводилося вимірювання температури тіла у людей. Але наразі блокпостів нема.

Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій обробили церкву і помешкання, де перебувала хвора. П'ятьом відвідувачам церкви, які скаржилися на погіршення самопочуття надали допомогу і відправили на самоізоляцію. Як запевняють у міській адміністрації, самопочуття усіх людей, які ізольовані, нині нормальне.

Про те, чим сьогодні живе Радомишль, в якому зафіксований перший летальний випадок захворювання на коронавірус, як захищаються мешканці і які заходи місцева влада вживатиме в разі погіршення ситуації, в інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Володимир Тетерський.

Міський голова Радомишля Володимир Тетерський

У вашому місті з 13 березня діє режим надзвичайної ситуації. Які заходи він передбачає, чим відрізняється від всеукраїнського карантину, який оголосив уряд кілька днів потому?

Ще перед оголошенням надзвичайної ситуації у нас ми вже вживали відповідні заходи. Наприклад, призупинили освітній процес у навчальних закладах, відмінили масові заходи, змінили графік руху міського та міжміського транспорту. Насамперед мається на увазі сполучення Радомишль – Київ, Радомишль – Житомир. Також ми проводили дезінфекцію у громадських місцях, тих, у яких перебувала жінка, яка захворіла. Ті люди, з ким вона мала контакт, її рідні зокрема, перебувають у самоізоляції. У церкві п’ять людей, які були з нею, також перебувають у самоізоляції. Стан і самопочуття усіх цих людей нормальні, ані температури підвищеної, ані нежиті, ані кашлю немає.

Чи є паніка в місті? Чи є дефіцит продуктів харчування, враховуючи, що ринки були закриті?

З усією відповідальністю вам кажу: паніки у нас немає. Упевнений, її і не буде. Магазини працюють в штатному режимі, продукти харчування є у достатній кількості. Ті, хто хотів собі скупитися про запас, вже все купили у п’ятницю і суботу. Але постачальники продукції одразу спрацювали і нині продуктів в магазинах так само як і завжди. Правда, людей на вулицях нині менше, ніж зазвичай. Це стосується і буднів і останніх вихідних.

Раніше повідомлялося, що на виїздах з міста з’являться блокпости…

Ні, блокпостів у нас немає. Моя особиста думка – вони непотрібні. У нас же не закрите місто. Ну добре, буде стояти блокпост. Яка ціль у нього?

Наприклад, зупиняти авто, вимірювати температуру у людей.

Така ідея озвучувалася. Та це не моя компетенція і я особисто не бачу потреби в таких заходах.

Наскільки серйозні обмеження у перевезеннях?

Якщо говорити про міський транспорт, то ми призупинили його рух. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила своє рішення. Мова про маршрутне сполучення з Радомишля до Києва і Житомира, а також рейси, які виконуються зазвичай проїздом через наше місто, наприклад, з Малина. Нині автобус направляють іншою дорогою (наприклад, якщо він їде до Києва). Це право обласної влади так визначати, це їхня компетенція. Але автодорога загалом не перекрита, приватний транспорт цілком може пересуватися.

Щодо руху міського транспорту, який ви призупинили. Коли плануєте відновити?

Ми з нашими перевізниками домовилися, що до понеділка, 23 березня призупинення руху відбуватиметься. А далі визначатимемося.

У місті проводили дезінфекцію. Які об’єкти обробляли, хто проводив обробку і якими препаратами?

Обробку проводили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. До нас приїхав спеціальний автомобіль і сертифікованими спецзасобами. На жаль, що це за препарати я не знаю. Обробляли автостанцію, церкву, а також проводили роботи за місцем проживання пані, яка померла.

То ця церква тепер відчинена для відвідувань?

Так, не забороняється її відвідувати. В міській раді працює наша комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка рекомендувала обмежити масове перебування людей під час релігійних заходів. Але, відверто вам скажу, учора в нашому головному соборі перебувало стільки ж людей, скільки і зазвичай. Навіть у цьому питанні ніякої паніки не спостерігається.

Це означає, що люди не дуже і дотримуються заходів безпеки, на яких наполягає міська влада?

Ту церкву, в яку хворіла жінка, яка захворіла, відвідують зазвичай 5-15 людей під час служби. У нас кілька церков, люди все одно їх відвідують. Ми заборонити це не можемо. Лише рекомендували уникати масових скупчень людей.

Повідомлялося, що жінку, яка померла, поховали без присутності сторонніх осіб. Як це відбувалося?

Ті рідні померлої, які перебувають на самоізоляції, не були присутні під час поховання. Вони поставилися до цього з розумінням. Померлу жінку, за рекомендаціями Обласного управління охорони здоров’я, помістили в закриту труну. Працівники, які здійснювали поховання були у спеціальних костюмах, також використовували дезінфікуючі засоби. Провели після поховання також дезінфекцію автомобіля, який привіз тіло на цвинтар. Ніякої траурної процесії не було.

Чи є у вас в місті тести на коронавірус Covid-19, скількох зможете перевірити за потреби?

Тести на коронавірус знаходяться у Житомирі. Жінці, яка захворіла, робили тестування у Житомирі, оскільки для такого аналізу потрібне спеціальне приміщення, спеціальні фахівці. Це ж не тестування на грип. Тобто якщо в людини є ознаки, які підпадають під ознаки інфікування коронавірусом, її аналіз відправляють до Житомира.

Скількох людей, інфікованих на коронавірус в разі потреби зможе прийняти ваша районна лікарня, чи має вона апарати штучної вентиляції легень?

У нас є два апарати штучної вентиляції легень. Але ці апарати мають досить поважний вік. І зараз наше інфекційне відділення у зв’язку з цим (з випадком захворювання пацієнтки на коронавірус Covid-19), за рішенням обласного управління охорони здоров’я закрито на карантин до 26 березня.

Що ж тоді робитимете, якщо завтра виникне термінова необхідність у госпіталізації?

Обласним управлінням охорони здоров’я визначені інші міста, куди доправлятимуться пацієнти з підозрою на цю хворобу.

Один з етапів протидії інфекції передбачає, що усі відділення лікарень перепрофільовуватимуться на інфекційні. А за якого випадку це має відбутися, наскільки готова ваша лікарня до такого?

Ще місяць тому у нас працювало обласне управління охорони здоров’я і вони визначали, скільки і в якій лікарні має бути ліжко-місць, щоби забезпечити потребу. Наша лікарня не підпадала під цю ситуацію. У подальшому, якщо такі в нас будуть, хворі одразу направлятимуться до спеціалізованих інфекційних відділень лікарень, де підготовлені усі умови для приймання таких пацієнтів. Перш за все йдеться про лікарні у Малині і Коростишеві.

Коли лікарі приїздили на виклик до 71-річної хворої, вони, за словами головної лікарки Радомишльської райлікарні Наталії Вітінської, не були у захисному одязі. Це означає, що вам не вистачає у лікарні масок, захисних костюмів, рукавичок?

Просто у цьому випадку не використовували. А так, лікарі, принаймні, на перший період часу забезпечені і масками, і костюмами. Проблема в тому, що в аптечних закладах немає масок. Чому немає? Тому що це приватні структури і ми розуміємо, що їх навіть на складах немає протягом двох місяців. Ми з деякими приватними підприємствами домовилися, з тими, які по Києву займаються цим питанням, що нам пошиють і привезуть маски, аби в аптеках продавати. Чекаємо.

На численних відео з Радомишля видно, що багато людей на вулицях ходять у одноразових, або звичайних марлевих масках. Окрім того, аптекарі кажуть, що люди скупляють антивірусні препарати. Це означає, що люди не дуже обізнані з тим, що противірусні препарати не захищають від інфікування Covid-19. Це наслідок недостатньої роз’яснювальної роботи?

Зараз людям надаємо інформацію, що маску не має використовувати здорова людина. Маскою звичайною, про яку ми говоримо, мають користуватися ті, хто захворів, хто має нежить, наприклад. Знаєте, кожна людина має насамперед подумати сама за себе, про свою сім’ю. Якщо немає необхідності, не слід іти в магазин, перебувати в місцях великого скупчення людей. Ось ці моменти головні у питаннях безпеки, які ми намагаємося доносити до людей. Інформаційні плакати у нас є у великих торговельних закладах, у магазинах, на автостанції, на автобусних зупинках. Там розклеювалась інформація про попереджувальні заходи, як уберегтися від усього цього.

Пане Володимире, якщо завтра у місті дійсно почнеться епідемія, яким буде план дій? Хто і в якій спосіб доставлятиме воду і їжу людям, як вирішуватимете проблему браку лікарів і ліжко-місць, які заклади працюватимуть, які ні?

План дій на рівні нашого міста у нас є. Якщо, не дай боже, у нас виявляють випадки Covid-19, дізнаватимемося про те, з ким контактували хворі, кого потрібно відправити на карантин чи на самоізоляцію. Ми готові співпрацювати з тими, хто допомагатиме, наприклад, з доставкою продуктів харчування. До вирішення цього питання підключаться небайдужі люди, які допомагатимуть.

Якщо людину відправили на самоізоляцію додому, де гарантія, що в разі інфікування вона не заразить своїх рідних, з ким мешкає?

Ті люди, які були у церкві, мешкають у приватних будинках, нікуди не виходять. У них там є усі можливості для самоізоляції. За дотриманням режиму самоізоляції стежать відповідні медичні працівники.

Яку допомогу вам надає обласна влада у ситуації, чого конче потребуєте?

Наша лікарня отримала додатково дезінфекційні засоби, маски, халати. До них звернулися з тим, що нам потрібна насамперед апарати штучної вентиляції легень. Нам пообіцяли їх привезти, на лікарню потрібні два таких апарати. Зараз у нас також працює комісія з МОЗ. Можливо, вони ще щось скажуть щодо того, чого потребуємо.

Михайло Глуховський, «Главком»