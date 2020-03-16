Зеленський доручив Мінфіну домовитися з МВФ про допомогу в подоланні наслідків коронавірусу



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Зеленський розкритикував рішення Ради перейти на роботу у комітетах замість розгляду необхідних законопроєктів, зокрема закону про ринок землі сільськогосподарського призначення

Президент заявив, що найближчим часом очікує від НБУ, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого й середнього бізнесу

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів України активізувати переговори з Міжнародним валютним фондом та іншими партнерами України про отримання фінансової підтримки для подолання наслідків кризи, спричиненої коронавірусом. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

«Міністерству фінансів – провести перемовини з МВФ та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу», – повідомив президент.

Також президент заявив, що найближчим часом очікує від НБУ, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого й середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін.

«Крім цього, громадяни, які отримують пенсію менше 5000 гривень, мають одержати доплату в розмірі 1000 гривень», – заявив Зеленський.

Голова держави розкритикував рішення Верховної Ради перейти на роботу у комітетах замість розгляду необхідних законопроєктів, зокрема закону про ринок землі сільськогосподарського призначення.

Як повідомлялося, Зеленський екстрено звернувся до народу: поїзди і метро зупиняються, але землю мусимо продати.

До відома, МВФ готовий виділити трильйон доларів на порятунок країн, що розвиваються.

Завтра, 17 березня, РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій країні.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.



