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    Економіка та фінанси

    Зеленський доручив Мінфіну домовитися з МВФ про допомогу в подоланні наслідків коронавірусу

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    Зеленський розкритикував рішення Ради перейти на роботу у комітетах замість розгляду необхідних законопроєктів, зокрема закону про ринок землі сільськогосподарського призначення - Зеленський доручив Мінфіну домовитися з МВФ про допомогу в подоланні наслідків коронавірусу
    Зеленський розкритикував рішення Ради перейти на роботу у комітетах замість розгляду необхідних законопроєктів, зокрема закону про ринок землі сільськогосподарського призначення

    Президент заявив, що найближчим часом очікує від НБУ, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого й середнього бізнесу

    Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів України активізувати переговори з Міжнародним валютним фондом та іншими партнерами України про отримання фінансової підтримки для подолання наслідків кризи, спричиненої коронавірусом. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

    «Міністерству фінансів – провести перемовини з МВФ та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу», – повідомив президент.

    Також президент заявив, що найближчим часом очікує від НБУ, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого й середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін. 

    «Крім цього, громадяни, які отримують пенсію менше 5000 гривень, мають одержати доплату в розмірі 1000 гривень», – заявив Зеленський.

    Голова держави розкритикував рішення Верховної Ради перейти на роботу у комітетах замість розгляду необхідних законопроєктів, зокрема закону про ринок землі сільськогосподарського призначення.

    Як повідомлялося, Зеленський екстрено звернувся до народу: поїзди і метро зупиняються, але землю мусимо продати.

    До відома, МВФ готовий виділити трильйон доларів на порятунок країн, що розвиваються.

    Завтра, 17 березня, РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій країні.

    Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

    З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.


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