Мер Святогірська отримав підозру у держзраді

Бандура погодився зайняти посаду так званого «голови» тимчасово окупованого Святогірська

Прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді меру Святогірська Володимиру Бандурі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство зазначає, що міський голова, що перейшов на бік ворога, поширив через ЗМІ звернення, у якому пропагував ідеї «русского міру». Також Бандура дякував російським військовим, які захопили місто.

Мер-зрадник погодився зайняти посаду так званого «голови» тимчасово окупованого Святогірська, яку йому запропонував ватажок «ДНР» Денис Пушилін.

Цим, на думку слідства, мер Святогірська завдав шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Як повідомлялося, учора стало відомо, що український мер Святогірська Володимир Бандура, висуванець партії «Опозиційна платформа – За життя», перейшов на сторону рашистів.

Нагадаємо, 8 червня стало відомо про те, що проти Бандури відкрито кримінальне провадження за фактом державної зради. Мер роздає інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагує «руській мір», дискредитує ЗСУ та державну владу України.

На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди «освободітєлєй», дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими скиту Святогірської лаври тощо.