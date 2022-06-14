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    Думки вголос

    Хто реально готувався до війни з Росією

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Не дивлячись на скандальну заяву Байдена, варто розуміти, що США нас серйозно підтримують - Хто реально готувався до війни з Росією
    Не дивлячись на скандальну заяву Байдена, варто розуміти, що США нас серйозно підтримують
    фото з відкритих джерел

    Українці мають більше довіряти власній армії

    Мовою оригіналу

    Поскольку начинается очередной виток забавы «вас предупреждали – вы не хотели слышать», краткая памятка для тех, кто желает активно участвовать в дискуссии.

    Первое. Доверяйте своим. Я буду повторять это регулярно. Ибо никто из наших, кто действительно находится в процессе, не может раскрыть детали даже на 1%. Но даже тех подробностей, которые уже известны (преимущественно – из западных СМИ), более чем достаточно для понимания – добрые, прекрасные, но чужие дяди и тёти на каждом шагу не договаривают, искажают, выдают желаемое за действительное. Потому что решают свои задачи. В который раз обращаю внимание на то, что говорят не политики, а наши дипломаты. Которые обычно вообще молчат. Но в последнее время сплошь и рядом моменты, когда они не могут молчать.

    Второе. Для интереса откройте, например, интервью министра обороны Алексея Резникова (ещё в статусе вице-премьера) уважаемому изданию «Лига» от … 2 сентября 2021 года. Помните, месяц такой был в прошлой жизни? Сентябрь. Так вот. Там подсвечены темы, к которым уже тогда «не готовились» – авиация, ПВО/ПРО и обеспечение свободы судоходства. Уже тогда непублично на разных уровнях доносили всем, у кого есть уши – алё, вы осознаёте, к чему приведёт блокада наших портов? В декабре Резников (уже будучи министром обороны) писал о последствиях в виде глобального продовольственного кризиса публично. Была надежда, что, если не поступает в мозг через уши, может, поступит через глаза.

    Третье. В качестве элементов «неподготовки» в ноябре, помимо десятков других вопросов, обсуждавшихся во время визита в Вашингтон, была форсирована тема приезда мониторинговой миссии США для анализа потребностей нашей ПВО. И миссия приехала, посмотрела. Об этом даже новости были…

    Четвертое. В качестве элементов «неподготовки», помимо системных вещей, которые подсвечивал Дмитрий Кулеба (санкции и т.д.), было много очень прикладного. Например, разместить в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Херсоне, на Змеином группы западных библиотекарей. Или орнитологов. Или энтомологов. Без оружия. Это был бы очень чёткий сигнал. Ведь это мирный Харьков, а не Кандагар. В чём проблема? Но это нельзя. Подчеркну – это ноябрь. Но уже тогда нельзя, и нужно срочно выполнять «Минск-2». Срочно! Хотя на тот момент концентрация войск была меньше, чем в апреле 2021 г.

    Пятое. Оружие также нельзя. Потому что «невозможно». Стингеры невозможно потому, что «запрещает закон». Министр Резников прямо спрашивал – «в смысле? Так измените закон!». Но изменить закон тоже «невозможно». И вообще. Оружие – это опасно, потому что может привести к эскалации. Как видим, и законы не изменены (уже раз, и эскалации не случилось).

    Шестое. Самое чудесное. За несколько дней до. «Уже точно будет вторжение! – Вы уверены? – 1000%. – Если вы уверены, что будет вторжение и уже ничего не изменить, почему не вводятся санкции и другие превентивные меры? – Нельзя! – ????? – ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЭСКАЛАЦИИ! – В смысле, к вторжению? – Да! – Так вы ж говорите, что оно и так точно будет?! – ээээ…».

    Седьмое. Если просто записывать в столбик чудесные факты и магические проявления, со временем они становятся наглядными. Например, незаслуженно забыто словосочетание «Северный поток -2» и всё, что крутилось вокруг. Из свежего: то, как самая православная в мире страна блокирует пакет санкций, требуя исключить из них г-на Гундяева. Если сортировать эти публичные факты по ящичкам, эмоций становится меньше, но выпить хочется чаще. Также хочется саблю и пару недель творческого отпуска.

    В общем.

    Сейчас все душевные силы должны быть брошены на решение текущих и будущих задач. Подвергнуть остракизму или колесовать всех, кто «не слышал», вы всегда успеете. Лучше это делать после победы. Ибо часть из них сейчас действительно немного занята.

    Джерело: блог Олексія Копитько

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Харків росія окупанти США зброя війна закон Україна окупація #stoprussia
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    Хто реально готувався до війни з Росією