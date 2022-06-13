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    Політика

    Мер Святогірська перейшов на сторону окупантів

    Володимир Бандура підтримує агресію РФ проти України - Мер Святогірська перейшов на сторону окупантів
    Володимир Бандура підтримує агресію РФ проти України
    фото: Денис Пушилін/Telegram

    Пушилін призначив Бандуру головою «адміністрації»

    Український мер Святогірська Володимир Бандура, висуванець партії «Опозиційна платформа – За життя», перейшов на сторону рашистів. Про це повідомив так званий «глава «ДНР» Денис Пушилін в Telegram.

    «У складний час Володимир Володимирович не залишив свою посаду, її поважають та підтримують жителі, тому запропонував йому обійняти посаду голови адміністрації міста Святогірська», – написав Пушилін.

    Пушилін підтвердив, що давно на зв’язку з Бандурою і що останній підтримує проведення «спеціальної військової операції».

    Нагадаємо, 8 червня стало відомо про те, що проти Бандури відкрито кримінальне провадження за фактом державної зради. Мер роздає інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагує «руській мір», дискредитує ЗСУ та державну владу України.

    На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди «освободітєлєй», дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври тощо.

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    Теги: росія окупанти війна мер Україна Денис Пушилін окупація #stoprussia
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    Мер Святогірська перейшов на сторону окупантів