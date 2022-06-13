Мер Святогірська перейшов на сторону окупантів

Пушилін призначив Бандуру головою «адміністрації»

Український мер Святогірська Володимир Бандура, висуванець партії «Опозиційна платформа – За життя», перейшов на сторону рашистів. Про це повідомив так званий «глава «ДНР» Денис Пушилін в Telegram.

«У складний час Володимир Володимирович не залишив свою посаду, її поважають та підтримують жителі, тому запропонував йому обійняти посаду голови адміністрації міста Святогірська», – написав Пушилін.

Пушилін підтвердив, що давно на зв’язку з Бандурою і що останній підтримує проведення «спеціальної військової операції».

Нагадаємо, 8 червня стало відомо про те, що проти Бандури відкрито кримінальне провадження за фактом державної зради. Мер роздає інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагує «руській мір», дискредитує ЗСУ та державну владу України.

На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди «освободітєлєй», дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври тощо.