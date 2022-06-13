Мер Святогірська перейшов на сторону окупантів
Пушилін призначив Бандуру головою «адміністрації»
Український мер Святогірська Володимир Бандура, висуванець партії «Опозиційна платформа – За життя», перейшов на сторону рашистів. Про це повідомив так званий «глава «ДНР» Денис Пушилін в Telegram.
«У складний час Володимир Володимирович не залишив свою посаду, її поважають та підтримують жителі, тому запропонував йому обійняти посаду голови адміністрації міста Святогірська», – написав Пушилін.
Пушилін підтвердив, що давно на зв’язку з Бандурою і що останній підтримує проведення «спеціальної військової операції».
Нагадаємо, 8 червня стало відомо про те, що проти Бандури відкрито кримінальне провадження за фактом державної зради. Мер роздає інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагує «руській мір», дискредитує ЗСУ та державну владу України.
На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди «освободітєлєй», дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври тощо.