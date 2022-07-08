Мешканці Херсона передали «привіт» референдуму (фото)

Херсонці натякнули РФ про свою позицію щодо референдуму окупантів

У тимчасово окупованому Херсоні українці розмалювали стіни написами проти «референдуму» про приєднання до Росії, про підготовку до якого заявляли колаборанти. Про це повідомив в Telegram перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«Щодо підготовки проведення референдуму на Херсонщині... найголовніше – це позиція наших людей! Якщо у когось є з цього приводу сумніви – просто переглянете відео з мітингів. Це насправді дуже велика тема, а зараз я просто хотів би поділитися ставленням херсонців до цих процесів. Все буде Україна!», – написав Соболевський, опублікувавши відповідні фото.

Він також зазначив, що будь-які дії загарбників щодо «референдуму» юридичних наслідків мати не будуть. Цей черговий приклад, коли РФ хоче «осягнути неосяжне».

«Позиція Херсонської облради, районних рад, громад – вона була раніше офіційно озвучена у відповідних зверненнях і заявах», – підкреслив Соболевський.

Раніше перший заступник голови комітету Державної думи Російської Федерації з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що на Херсонщині має пройти так званий референдум про незалежність або приєднання до Росії, щоб жителі змогли вирішити подальшу долю регіону.

Як відомо, тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня планувалося проведення так званого референдуму. Але його так і не було.



