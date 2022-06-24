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  4. Чи збирається Росія повертати окуповані Херсон та Приазов'я? Лавров дав чітку відповідь
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    Політика

    Чи збирається Росія повертати окуповані Херсон та Приазов'я? Лавров дав чітку відповідь

    Сергій Лавров пояснив, що Росія не віддасть Україні захоплені території, бо, мовляв, місцеві жителі не хочуть &laquo;повертатися до неонацистів&raquo; - Чи збирається Росія повертати окуповані Херсон та Приазов'я? Лавров дав чітку відповідь
    Сергій Лавров пояснив, що Росія не віддасть Україні захоплені території, бо, мовляв, місцеві жителі не хочуть «повертатися до неонацистів»
    фото: скріншот

    Російська влада прикривається «позицією» місцевого населення

    Сергій Лавров визнав, що Росія не збирається повертати Україні захоплені під час повномасштабного вторгнення території України. Про це міністр закордонних справ Росії заявив у інтерв’ю державному білоруському телебаченню.

    Коментуючи можливість відновлення переговорів з Україною Лавров заявив, що перед цим треба буде дивитися, «яка ситуація склалася «на землі», тобто у окупованих Росією районах Півдня та Сходу України. А там, як запевняє очільник рашистського МЗС, «більшість населення навіть думки не має повертатися під контроль неонацистської влади (або влади, яка усіляко потурає неонацизму)».

    Також Сергій Лавров заявив, що відновленню російсько-українських переговорів заважають «англосакси» (США та Велика Британія – ред.), а от європейці нібито «наполегливо просять» Україну про повернення до переговірного процесу.

    Нагадаємо, що один із згаданих Лавровим європейців, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявив, що не бачить перспектив мирних переговорів між Україною та Росією через позицію російського президента Путіна, який вважає, що умови миру можна нав’язати.

    Кремль же продовжує наполягати на відновленні переговорів – але лише за умови виконання Україною усіх забаганок Росії.

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    Теги: росія окупанти війна Сергій Лавров Україна окупація #stoprussia
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    Чи збирається Росія повертати окуповані Херсон та Приазов'я? Лавров дав чітку відповідь