  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Мета Кремля – посварити наші народи – білоруські журналісти до українців (відео)

    Більшість білорусів не підтримує війну - Мета Кремля – посварити наші народи – білоруські журналісти до українців (відео)
    Більшість білорусів не підтримує війну
    скріншот із відео

    Більшість білорусів не підтримує війну

    Сьогодні, 5 березня, на каналі Press Club Belarus в YouTube з’явилося звернення керівників білоруських ЗМІ до українців.

    У зверненні йдеться, що Україна обурена тим, що з Білорусі на її територію летять ракети та російські танки, але більшість білорусів не підтримує війну, яку ведуть російський і білоруський режими.

    До українців звернулися:

    • Наста Роўда, директорка незалежно білоруського видання «Наша Ніва»
    • Аляксей Дзікавіцкі, заступник директора телеканалу «Белсат»
    • Федор Павлюченко, головний редактор сайту Reform.by
    • Саша Романова, директорка незалежних білоруських медіа Kyky.org та The Village Belarus

    «Мета російського режиму – посварити наші народи. Кремль робити це з допомогою свого помічника – Олександра Лукашенка», – сказав Дзікавіцкі.

    Як зазначив Федір Павлюченко, його головна емоція останніх днів – безмежний сором за те, що його країна бере участь в агресії проти України.

    Білоруси знають, що насправді відбувається в Україні.

    «Справжні білоруси – з вами», – йдеться у зверненні.

    Нагадаємо, чоловіки масово тікають з Білорусі, щоб не йти на війну проти України. Крім того, білоруські дипломати почали звільнятися на знак протесту – ЗМІ.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь ЗМІ Україна YouTube
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мета Кремля – посварити наші народи – білоруські журналісти до українців (відео)