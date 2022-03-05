Мета Кремля – посварити наші народи – білоруські журналісти до українців (відео)
Більшість білорусів не підтримує війну
Сьогодні, 5 березня, на каналі Press Club Belarus в YouTube з’явилося звернення керівників білоруських ЗМІ до українців.
У зверненні йдеться, що Україна обурена тим, що з Білорусі на її територію летять ракети та російські танки, але більшість білорусів не підтримує війну, яку ведуть російський і білоруський режими.
До українців звернулися:
- Наста Роўда, директорка незалежно білоруського видання «Наша Ніва»
- Аляксей Дзікавіцкі, заступник директора телеканалу «Белсат»
- Федор Павлюченко, головний редактор сайту Reform.by
- Саша Романова, директорка незалежних білоруських медіа Kyky.org та The Village Belarus
«Мета російського режиму – посварити наші народи. Кремль робити це з допомогою свого помічника – Олександра Лукашенка», – сказав Дзікавіцкі.
Як зазначив Федір Павлюченко, його головна емоція останніх днів – безмежний сором за те, що його країна бере участь в агресії проти України.
Білоруси знають, що насправді відбувається в Україні.
«Справжні білоруси – з вами», – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, чоловіки масово тікають з Білорусі, щоб не йти на війну проти України. Крім того, білоруські дипломати почали звільнятися на знак протесту – ЗМІ.