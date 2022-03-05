Мета Кремля – посварити наші народи – білоруські журналісти до українців (відео)

Більшість білорусів не підтримує війну

Сьогодні, 5 березня, на каналі Press Club Belarus в YouTube з’явилося звернення керівників білоруських ЗМІ до українців.

У зверненні йдеться, що Україна обурена тим, що з Білорусі на її територію летять ракети та російські танки, але більшість білорусів не підтримує війну, яку ведуть російський і білоруський режими.

До українців звернулися:

Наста Роўда, директорка незалежно білоруського видання «Наша Ніва»

Аляксей Дзікавіцкі, заступник директора телеканалу «Белсат»

Федор Павлюченко, головний редактор сайту Reform.by

Саша Романова, директорка незалежних білоруських медіа Kyky.org та The Village Belarus

«Мета російського режиму – посварити наші народи. Кремль робити це з допомогою свого помічника – Олександра Лукашенка», – сказав Дзікавіцкі.

Як зазначив Федір Павлюченко, його головна емоція останніх днів – безмежний сором за те, що його країна бере участь в агресії проти України.

Білоруси знають, що насправді відбувається в Україні.

«Справжні білоруси – з вами», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, чоловіки масово тікають з Білорусі, щоб не йти на війну проти України. Крім того, білоруські дипломати почали звільнятися на знак протесту – ЗМІ.

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