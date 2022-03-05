Збройні сили ліквідували наступника Мотороли

Бойовик керував батальйоном «Спарта»

Під час боїв за Волноваху Донецької області українські військові ліквідували одного з ватажків так званої «ДНР», керівника батальйону «Спарта» – наступника Мотороли Володимира Жогу з позивним Воха. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

«Командир «Спарти» Володимир Воха Жога. Крапка. Смерть ворогам», – написав Штефан.

Ватажок терористів «ДНР» Денис Пушилін підтвердив ліквідацію бойовика. За його даними, командир окремого розвідувального батальйону «Спарта» «гвардії полковник» Володимир Жога, позивний Воха, отримав смертельне поранення.

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